Em Família: Juliana pede para cuidar de uma menina na praia

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 11, Clara se surpreende com a presença de Marina no jantar. Gisele se entristece com o discurso que Ricardo faz sobre Chica. Shirley decide levar Leto e Paulinha à casa de Laerte. Clara descobre que Cadu não pagou a conta de luz. Selma pede que Verônica tome cuidado com Shirley.

Juliana vai à creche de Bia e observa as crianças. Neidinha descobre que Flora cuida de um gato no jardim da casa de repouso. Juliana pede para cuidar da filha de uma moça na praia. Ricardo devolve o carro para Branca. Clara comemora seu aniversário.

