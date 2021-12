Em Família: Jairo colocará a vida da filha em perigo

Nestas últimas semanas, "Em Família", da Globo, ganhou mais cenas de ação e este ritmo deverá crescer nos próximos capítulos, quando dois personagens da trama vão correr risco de morte.

Primeiro, será a pequena Bia (Bruna Faria), que estará envolvida em um incêndio. Jairo (Marcello Melo Jr.) vai ser o vilão do incidente que colocará a vida de sua filha em perigo.

Descuido

No episódio envolvendo Bia, Jairo será um pai negligente ao ter de cuidar sozinho da criança e, ao mesmo tempo, trabalhar em seu novo negócio - entregas de botijão de gás. O telespectador verá o malandro consertando uma lâmpada que estava com o fio desencapado em casa. Depois, ele vai deixar a menina sozinha, dormindo, e sairá para fazer suas entregas.

Na volta, ele encontrará Juliana (Vanessa Gerbelli). "Bati na sua casa e ninguém respondeu. Cadê a Bia?", perguntará ela, que ficará furiosa ao saber que o marido deixou a criança desacompanhada.

Enquanto a tia de Helena (Julia Lemmertz) estiver dando um sermão no marido, moradores começarão a gritar "Fogo, fogo!", e os dois descobrirão que o incêndio é na casa de Jairo. Ele e vizinhos enfrentarão as chamas com baldes de água. O malandro arrombará a porta e voltará com um cobertor molhado no colo.

Decisão

A tensão das cenas promete ser grande. Os bombeiros chegarão jogando água na casa e uma ambulância com paramédicos entrará em ação. A atriz mirim Bruna Faria vai surgir molhada, suja de fuligem, muito assustada, mas bem.

"Você não tem perdão! Foi negligente, descuidado, irresponsável! Podia ter causado uma tragédia horrível!", gritará a dona de casa, deixando Jairo cercado por olhares de condenação. Depois, já no apartamento de Juliana, ele concordará em deixar a filha vivendo com a madrasta.

