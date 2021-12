Em Família: Ivan surpreende ao aceitar vida amorosa dos pais

Para quem assistiu à disputa de duas mulheres por seu pai, enquanto testemunhava com desconfiança a amizade cada vez mais íntima da mãe com outra mulher, o pequeno Ivan (Vitor Figueiredo), de "Em Família", (Globo) aparenta ter mais do que seus poucos anos.



Nesta semana, Clara (Giovanna Antonelli) assume ao filho que está noiva de Marina (Tainá Müller), e o menino volta a surpreender com sua maturidade. "Ele é um menino bem resolvido, pois tem uma família incrível", defende Vitor Figueiredo, nove anos, intérprete do filho de Clara com Cadu (Reynaldo Gianecchini).



Ivan demonstra amor por Marina e aceita o casamento da mãe com naturalidade. Numa conversa espontânea com Clara, apenas questiona quem usará o vestido de noiva. E recebe da mãe, ainda, o conselho para que não dê ouvidos às possíveis provocações dos amigos. "Ele é cercado de muito amor. Tem pais que reforçam que sempre estarão ao lado dele, ainda que estejam separados", considera o ator.



Ivan chegou a ser usado por Sílvia (Bianca Rinaldi) e Verônica (Helena Ranaldi), que disputavam o coração de Cadu. "Mas ele se divertia com a indecisão do pai", diz.



A escolha do chef ficou clara ao garoto quando Verônica o recebeu em casa usando apenas uma camisa semiaberta, após uma noite de amor com Cadu. "Trocamos ideias sobre as cenas normalmente", conta o ator. Ele já tinha vivido o Samuca, de "Flor do Caribe" (Globo, 2013), que sofria com a separação dos pais. "Cada personagem me ajuda muito."

