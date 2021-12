Em Família: Helena volta a reencontrar Laerte

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 10, Shirley provoca Helena. Miss Lauren reclama do acesso dos idosos à internet. Felipe vê Gabriel fazendo fisioterapia em Benjamim e Virgílio percebe o clima ruim entre eles. Cadu se sente mal na frente de Luiza, que fica preocupada. Shirley dá uma batida proposital no carro de Verônica. Helena volta a ficar cara a cara com Laerte.

Vanessa comenta que Marina deve ser prudente ao se aproximar de Clara. Luiza convence Virgílio a aceitar o convite para fazer uma exposição em Goiânia. Juliana se impressiona com o que ouve da cartomante. Chica percebe que Selma se diverte conversando com Benjamim.

Perdeu o capítulo de sábado, 7? Então assista aos vídeos.

