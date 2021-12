Em Família: Helena vai ao enterro do pai de Laerte

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 26, Shirley avisa Laerte sobre a morte de Itamar. Selma se desespera com a morte do marido. Virgílio encontra Felipe embriagado e desacordado no banheiro. Helena ameaça denunciar o irmão.

Cadu mostra a maquete de seu restaurante para Chica e Rosa. Luiza afirma à mãe que vai ao enterro de Itamar.

Helena pede para Chica conversar com Felipe. Laerte fala para Selma voltar para o Rio de Janeiro com ele e Verônica. Jairo cobra de Juliana o dinheiro para entregar a guarda de Bia.

Miss Lauren implica com Flora, e Neidinha tenta apaziguar a situação. Helena acompanha Luiza à missa de Itamar, e Laerte tenta conter a emoção.

Perdeu o capítulo de quarta, 26? Então assista aos vídeos.

adblock ativo