Em Família: Helena pensa em cancelar o casamento

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 6, Helena enfrenta a família e conta que está grávida de Laerte. Virgílio fica tenso com a notícia da gravidez de Helena. Ramiro informa que Helena e Laerte devem apressar o casamento. Helena reclama de Laerte não ter contado que iria para fora do país.

Ana e Mauro observam Virgílio domar um cavalo bravo e vibram com seu desempenho. Chica e Selma discutem por causa dos filhos, e Juliana tenta amenizar a situação. Ana decide montar um cavalo arisco. Selma convence Itamar de que Helena provocou a gravidez para que Laerte não saia do país. Laerte quebra as esculturas de Helena que encontra no quarto de Virgílio.

Selma avisa a Chica que não arcará com a responsabilidade financeira do casamento de seu filho. Chica tem uma longa conversa com Helena. Helena decide ir para Esperança com Ramiro. Virgílio parte com a família para Esperança. Laerte descobre que Helena viajou e vai atrás dela. Helena pensa em cancelar o casamento com Laerte.

Perdeu o capítulo de quarta, 5? Então assista aos vídeos.

