Em Família: Helena flagra Luiza mexendo em sua caixa

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 20, Helena lembra de sua relação com Laerte. Alice inicia uma entrevista com Laerte. Juliana pergunta pelos pais de Gorete para Jairo. Clara liga para Marina. Juliana fica aflita ao ver Iolanda obrigar Bia a se despedir de Gorete. Laerte explica por que escolheu a flauta como seu instrumento, e Helena se emociona ao ouvi-lo tocar. Verônica leva um fora de Luiza.

Virgílio comenta com Luiza que abrirá um restaurante com Cadu. Ricardo deixa Cláudia no hospital e segue para o aeroporto.Miss Lauren manda Neidinha cuidar de sua saúde para permanecer na casa de repouso. Juliana pede para Fernando ajudá-la a adotar Bia.Helena flagra Luiza mexendo em sua caixa de lembranças.

Perdeu o capítulo de quarta, 19? Então assista aos vídeos.

