Em Família: Helena e Laerte fazem amor

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 4, Helena discute com Laerte e usa Virgílio para provocar o namorado. Neidinha decide fazer um curso de enfermagem. Helena entra no carro de Beto e deixa Laerte irritado. Shirley fala mal de Helena para as amigas no colégio. Laerte tenta obrigar Helena a ir embora com ele, mas é impedido por alunos do colégio.

Juliana perde o bebê e sofre com Fernando. Shirley leva Laerte para casa. Helena vai à casa de Virgílio e fica encantada com as esculturas feitas por ele. Laerte vê Helena chegar com Virgílio em casa. Laerte se esconde no quarto de Helena. Ramiro ouve barulho e vai conferir se tem alguém no quarto da filha. Helena e Laerte fazem amor.



Perdeu o capítulo de segunda, 3? Então assista aos vídeos.

