"Em Família": Helena atira em Laerte para defender Luiza

Na reta final da novela "Em Família", da Globo, Helena (Júlia Lemmertz) chegará aos extremos para defender a filha. Nos próximos capítulos da trama, a leiloeira vai atirar em Laerte (Gabriel Braga Nunes) para proteger Luiza (Bruna Marquezine).

De acordo com o site oficial da novela, após mais uma briga com direito a puxada pelo braço e perseguição de carro, a jovem busca ajuda na casa dos pais. O músico vai atrás da noiva, que avisa que não quer mais se casar com ele.

Revoltado, ele invade a casa de Helena, que, ao ver o desespero da filha sendo arrastada pelo noivo, pega uma arma guardada na gaveta e atira em Laerte.

