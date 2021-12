Em Família: Helena anuncia que está grávida de Laerte

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 5, Helena diz que gosta de Virgílio, e Laerte fica furioso. Shirley decide ir sozinha ao baile. Laerte discute com Virgílio, e Chica tenta intervir. A família de Shirley chega à festa, e a moça foge envergonhada. Ricardo aparece na festa e pede para dançar com Chica. Shirley pede para dançar com Laerte, mas Helena não deixa. Felipe bebe o resto de champanhe das taças que encontra pelo salão.

Helena sente-se mal durante um passeio com Laerte e pede para ir para casa. Chica comenta com a filha sobre o seu descontentamento com o casamento. Helena enfrenta a família e conta que está grávida de Laerte. Virgílio fica tenso com a notícia da gravidez de Helena. Ramiro informa que Helena e Laerte devem apressar o casamento.

Perdeu o capítulo de terça, 4? Então assista aos vídeos.

