Em Família: Clara volta a trabalhar com Marina

Na novela Em Família,, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, Virgílio sugere que Benjamin também participe da exposição em Goiânia. Ana admira as esculturas de Virgílio e se lembra da briga que ele teve com Laerte na adolescência.

Chica e Selma conversam pela internet. Branca diz a Sandro que fará com que Ricardo volte para casa. Juliana pede que Clara a acompanhe na assinatura do divórcio. Benjamin passa mal na rua e é socorrido por Rosa. Clara aceita voltar a trabalhar para Marina e fotógrafa comemora a chance de estar próxima da amada novamente.

Luiza brinca com Felipe por causa de seu interesse por Silvia. Juliana e Nando chegam ao cartório e assinam os papéis do divórcio. Ana liga para Virgílio, e Benjamin brinca dizendo que ele está fazendo sucesso em Goiânia.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

adblock ativo