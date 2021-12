"Em Família": Clara se separa e assume que gosta de mulheres

No capítulo desta sexta-feira, 30, de "Em Família", Clara (Giovanna Antonelli) e Cadu (Reynaldo Gianecchini) decidem se separar. Segundo o site oficial da trama, a discussão começa quando Cadu pega a esposa na mentira, ao questionar sobre sua aliança, e ela responder que deixou no Galpão, mas, graças à Vanessa (Maria Eduarda de Carvalho), o chef sabe a verdade e dispara:

"Você foi ao estúdio da Marina. Isso não me surpreende e nem me assusta. O que me aterroriza é a sua cara de pau, sua mentira deslavada, sua falta de lealdade comigo". Cadu continua atacando a esposa e diz que ela está trocando a família para "se enfiar na cama com outra mulher". Indignada, Clara nega as acusações e revida: "Lealdade é ficar de namoro com a Silvia (Bianca Rinaldi) durante a consulta médica?".

Os dois continuam culpando um ao outro, até ele concluir: "Vamos nos separar!". Clara concorda e diz que ficará com a casa e o filho, mas o marido ameaça: ""Isso é o que eu quero ver! Eu saio daqui, mas meu filho vai comigo".

Clara assume que gosta de mulheres

Em conversa com o cunhado Virgílio (Humberto Martins), Clara assume que sente o peso do seu sentimento por Marina (Tainá Müller): "Me olham (...) como se eu fosse um animal raro, sem igual em lugar algum! E por quê? Porque me interessei por outra mulher!".

