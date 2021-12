"Em Família": Clara diz a Marina que ainda ama Cadu

Nos próximos capítulos da novela "Em Família", a personagem Clara, vivida por Giovanna Antonelli "terminará" de vez com Marina (Tainá Müller). Mesmo com uma relação platônica, a esposa de Cadu (Reynaldo Gianecchini) terá uma noite de amor com o marido e decidirá retomar o casamento após ganhar uma nova aliança dele.

De acordo com a coluna "Telinha", do site "Extra", assinada por Carla Bittencourt, a ex-dona de casa, preocupada com a possibilidade de o marido precisar de um transplante de coração, procurará a fotógrafa para acabar com qualquer chance de um relacionamento.

"Não quero que você pense que eu estou brincando com você, Marina. Tudo que a gente viveu até aqui foi verdadeiro. E muito importante para mim. Fez eu me redescobrir como mulher", diz. Marina ressalta que não quer cobrar nada, mas Clara insiste em explicar: "Porque quero que você entenda meus motivos. Eu não posso abandonar o Cadu", afirma. Marina concorda, mas confessa que não é uma pessoa exclusivista: "Amor e posse são dois sentimentos que não combinam".

Confusa, a mãe de Ivan (Vitor Figueiredo) desabafa com a tia Juliana (Vanessa Gerbelli): "Sou um bonde de dúvida, culpa e medo". Juliana, por sua vez, é direta com a sobrinha: "Se eu banquei o Jairo (Marcello Melo Jr.) na minha vida, porque você não pode bancar o amor por outra mulher?", questiona.

Porém, Clara mostra que não é a mesma coisa, pois ainda ama o marido. "Ainda amo o Cadu. Pode até ser um sentimento diferente agora. Mas ainda é amor. E ele está assim, doente, precisando de mim... Fico tão comovida".

A irmã de Helena (Julia Lemmertz), então, diz que a única solução é "experimentar" a nova relação. Clara fica boquiaberta: "Você quer que eu traia meu marido?". A tia surpreende mais uma vez: "Traiu mil vezes em pensamento. Já que fez com a cabeça, faz direito, de corpo inteiro. E uma coisa você pelo menos resolve: a dúvida". Apesar de achar graça, a mulher de Cadu continua se sentido perdida.

