"Em Família": capítulos de 9 a 14 de junho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 9 a 14 de junho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 9 (segunda-feira) - Silvia se pega pensando em Felipe

Virgílio fica feliz ao ver as cinzas do que antes eram os objetos da caixa de Helena, que ela queimou. Luiza fica incomodada ao se lembrar do ataque de ciúme de Laerte contra ela e André. Juliana obriga Jairo a participar de suas aulas de gestante. Silvia se pega pensando em Felipe.

Clara se emociona ao ver o esforço de Ivan para reaproximá-la de Cadu. Dulce e Pedro Paulo combinam de sair juntos. Alice afirma para Luiza que vai seguir na carreira de policial para poder investigar os suspeitos por crimes de abuso.

Dia 10 (terça-feira) - Clara e Marina conversam sobre um possível relacionamento

Virgílio se mantém irredutível na decisão de continuar separado de Helena. Gabriel não se conforma de ter perdido Silvia. Clara e Marina conversam sobre um possível relacionamento entre elas, deixando Vanessa enfurecida.

A sala onde Juliana e Jairo têm aulas para gestantes é invadida por um assaltante em fuga e todas as grávidas entram em pânico. Helena aprecia seu vestido de noiva e o medalhão da fênix, únicos objetos que não queimou junto com a caixa. Jairo domina o bandido, Juliana fica orgulhosa do marido e o chama de herói.

Dia 11 (quarta-feira) - André tenta se aproximar de Bárbara

Ana percebe que jamais conseguirá conquistar Virgílio, apesar da separação de Helena. Alice comemora sua aprovação para entrar na academia de polícia. Branca começa a elogiar demais Murilo, deixando Gisele desconfiada.

Luiza fica surpresa ao ganhar de Helena o vestido de noiva usado por ela na juventude, no casamento não realizado com Laerte. André tenta se aproximar de Bárbara, mas ela, elegantemente, lhe dá um corte. Shirley cerca Laerte no Galpão Cultural para provocá-lo. Clara e Chica conversam sobre Marina.

Dia 12 (quinta-feira) - Luiza acha que Helena ensaia uma reaproximação

Mathias pede que Alice escolha entre ele e a carreira na polícia. Para espantar o tédio, Branca decide viajar para a Rússia com Vlad, seu professor de russo. Luiza acha que Helena lhe deu o vestido de noiva para ensaiar uma reaproximação.

Cadu desabafa com Verônica sobre o futuro de seu casamento com Clara. Lívia e Laerte marcam mais um ensaio na casa dele. Juliana tenta ser mais carinhosa com Jairo. Silvia visita Felipe na clínica de reabilitação. Shirley desconfia que Selma inventa seus lapsos de memória para chantagear Laerte emocionalmente.

Dia 13 (sexta-feira) - Verônica diz a Laerte que duvida de sua felicidade com Luiza

Alice faz amizade com um aluno da academia de polícia. Branca e Vlad começam um romance durante a viagem para a Rússia. Chica repreende Helena por ter provocado Luiza com o vestido de noiva. Laerte perde a paciência com Selma e eles brigam seriamente.

Neidinha se preocupa com a segurança de Alice. Vanessa marca alguns ensaios fotográficos para Marina, tentando fazer com que as finanças do estúdio melhorem. Silvia pensa em Felipe e Cadu. Verônica diz a Laerte que duvida de sua felicidade com Luiza.

Dia 14 (sábado) - Virgílio sofre com a falta de Helena

Alice termina seu namoro com Mathias. Pedro Paulo dá em cima de Dulce, que gosta dos galanteios. Virgílio sofre com a falta de Helena, mas tenta disfarçar. Selma diz a Shirley que Luiza vai pagar por ter sido a responsável pelo seu rompimento com Laerte.

Theo e Neidinha saem para passear juntos. Os idosos da casa de repouso tentam descobrir quem é o amigo misterioso de Miss Lauren. Juliana pede que Nando perca a esperança de reatar o casamento. Chica e Ricardo estranham o sumiço de Branca.

adblock ativo