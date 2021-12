"Em Família": capítulos de 7 a 12 de julho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 7 a 12 de julho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 7 (segunda-feira) - Juliana conta para família que Nando pode ser pai de Bia

Juliana e Nando conversam sobre Bia. Alice e Vitor enfrentam bandidos na comunidade e ela é atingida de raspão. Juliana pergunta a Nando por que ele se envolveu com Gorete. Ivan diz a Cadu que está feliz ao vê-lo namorando Verônica. Nando pede perdão a Juliana. Miss Lauren é atropelada.

Laerte é sarcástico com Verônica e Cadu, que responde à altura. Silvia e Felipe se beijam. Marina se irrita quando Laerte exige que ela retire sua foto com Luiza da exposição. Vitor e Alice ficam juntos. Laerte tem mais um acesso de ciúme de Luiza. Juliana conta para a família que Nando pode ser o pai de Bia.

Dia 8 (terça-feira) - Virgílio vê o colar da fênix com Helena

Juliana briga com Nando diante da família. Lívia vê Shirley e Laerte se beijando. Felipe anuncia que Miss Lauren não voltará a andar. Helena diz a Virgílio que vai ao casamento de Luiza. Juliana proíbe Jairo de entrar no prédio. Alice leva Vitor para conhecer Helena e Virgílio.

Laerte demonstra impaciência com Selma, deixando-a magoada. Rafaela conta para Shirley que está grávida. Alice pede que Luiza tenha cuidado com Laerte. Selma fica indignada ao saber que Chica está pensando em ir para Miami. Cadu, Verônica, Ivan, Marina e Clara jantam juntos. Virgílio vê o colar da fênix com Helena.

Dia 9 (quarta-feira) - Luiza é fria com Laerte

Helena e Virgílio discutem. Felipe vai para Goiânia e fica feliz ao ver Silvia no mesmo avião que ele. Miss Lauren não acredita no diagnóstico de Felipe e exige ver outro médico. Rafaela e Selma discutem por bobagem e Shirley fica impaciente com as duas.

Luiza é fria com Laerte, que percebe e fica irritado. Juliana pensa em fazer um exame de DNA para saber se Nando é mesmo pai de Bia. Ivan fica feliz ao ver os pais descontraídos. Vitor e Alice namoram. Heloísa diz a André que podem entrar em acordo para que ela conte a verdade sobre sua mãe biológica.

Dia 10 (quinta-feira) - Shirley diz a Selma que Laerte e Luiza não serão felizes

Os idosos da casa de repouso se mostram solidários a Miss Lauren, que se revolta com sua nova condição de cadeirante. Vanessa se anima ao ver que as finanças do estúdio estão melhorando. Branca insiste para que Gabriel tente conquistar Gisele.

Cadu resolve continuar morando no apartamento de Verônica, pelo menos por enquanto. Duda e Sandra assumem o namoro. Livia decide que não quer mais ser parceira musical de Laerte. Shirley diz a Selma que Laerte e Luiza não serão felizes no casamento.

Dia 11 (sexta-feira) - Marina e Clara fazem planos para o futuro

Nando desabafa com Cadu e Virgílio sobre seu envolvimento com Gorete. Jairo pensa em uma maneira de conseguir falar com Juliana sem ser perturbado pela família dela. Chica conversa com Helena sobre a possibilidade de ir para Miami com Ricardo.

Marina e Clara fazem planos para o futuro. Silvia decide dar uma chance a Felipe. Virgílio pede que Helena desista de uma vez por todas do passado. André diz a Dulce que está cada vez mais apaixonado por Bárbara.

Dia 12 (sábado) - Luiza pensa em seu casamento com Laerte

Verônica elogia o empenho de Ivan ao piano. Selma acha que Laerte pode estar desenvolvendo a mesma doença que ela tem. Guiomar tenta fazer Juliana desistir de confrontar Nando e Jairo.

Neidinha diz a Theo que está feliz por Alice ter conhecido Vitor. André diz a Bárbara que não sabe se deve confiar em Heloísa. Luiza pensa em seu casamento com Laerte e se lembra dos conselhos de Virgílio e Helena.

adblock ativo