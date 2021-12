Em Família: capítulos de 7 a 12 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela Em Família, da Globo, de 7 a 12 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.



Dia 7 (segunda-feira) - Shirley e Laerte acabam se beijando

Shirley finge para Laerte que ficou triste com a ausência de Verônica no jantar. Selma vai buscar Verônica no aeroporto de Goiânia e encontra Ricardo, mas sem querer o chama de Ramiro. Dulce descobre a foto de um bebê e acha que pode ser André quando pequeno.

Shirley e Laerte conversam na beira da piscina e acabam se beijando. Verônica tenta convencer Selma a fazer um check-up. Clara leva café na cama para Cadu. Helena acorda no meio da noite e se surpreende ao ver Luiza tocando flauta.

Dia 8 (terça-feira) - Laerte dá a Luiza uma flauta doce de presente

Helena tenta arrancara a flauta de Luiza e elas discutem. Luiza diz a Virgílio que está procurando um apartamento para morar com Alice. Juliana e Jairo buscam Bia na casa de Iolanda. Helena, Virgílio e Luiza vão conhecer o novo haras de Shirley. Cadu não deixa que Clara o acompanhe a uma consulta com Silvia.

Shirley cai do cavalo e se diverte ao ter que entrar na ambulância. Laerte dá a Luiza uma flauta doce de presente. Felipe admite para Silvia que a ama. Dulce diz a André que tem uma pista sobre seu passado.

Dia 9 (quarta-feira) - Laerte não para de pensar em Luiza

André resolve investigar melhor o orfanato. Verônica diz a Ana e Ceiça que está preocupada com os lapsos de memória de Selma. Felipe bebe além da conta e Silvia o leva para a casa de Clara e Cadu. Shirley resolve leiloar um quadro e doar o dinheiro para o galpão.

Chica pede que Ricardo resolva logo seu divórcio com Branca. Marina dá uma carona para Clara até a escola de Ivan e Cadu fica incomodado ao vê-las juntas. Laerte não para de pensar em Luiza. Clara procura Marina e as duas se abraçam.

Dia 10 (quinta-feira) - Cadu procura Marina

Clara leva flores para Marina e se desculpa em nome de Cadu. Silvia pensa em Cadu. Clara diz a Helena que o marido percebe que ela e Marina têm uma forte ligação. Luiza e Alice procuram apartamento na internet. Nando fica constrangido ao encontrar Juliana e Jairo no elevador.

Ricardo dá entrada no pedido de divórcio, deixando Branca enfurecida. Virgílio dá de presente para Shirley uma tela pintada por ele. Uma das freiras do orfanato dá para André o contato de alguém que pode saber mais sobre suas origens. Cadu procura Marina.

Dia 11 - (sexta-feira) - Cadu passa mal ao discutir com Marina

Vanessa fica espiando atrás da porta para ouvir a conversa de Cadu e Marina. Ele pergunta para a fotógrafa qual é seu real interesse em Clara. No meio da discussão, Cadu passa mal. Luiza conta para toda a família que vai morar sozinha.

Laerte, Ricardo, Benjamin e Felipe apoiam a decisão dela. Clara e Cadu discutem na frente da família. Clara dorme na casa de Helena. Gabriel interrompe a consulta de Cadu com Silvia. André e Luiza descobrem o nome da irmã da freira que cuidou dele na infância.

Dia 12 - (sábado) - Helena diz para Clara deixar Marina de lado

Shirley resolve organizar uma festa de aniversário para Leto. Juliana leva Jairo ao salão de beleza e exige que ele corte o cabelo e o cavanhaque. Laerte tenta convencer Selma a fazer os exames.

Helena pede que Clara deixe um pouco Marina de lado e pense mais em Cadu e Ivan. Felipe cria coragem e dá um depoimento nos Alcoolicos Anônimos. Laerte e Luiza combinam a primeira aula de flauta. Gisele discute com Branca na frente de Murilo.

