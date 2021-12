"Em Família": capítulos de 5 a 10 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 5 de abril a 10 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 5 (Segunda-feira) - Cadu recebe uma ótima notícia

Luiza decepciona Virgílio ao dizer o que sente por Laerte. Murilo e Giselle são pegos aos beijos dentro de estúdio de Marina. Marina consola Clara, que faz desabafo sobre Cadu. Shirley provoca Luiza ao encher Laerte de carinho. Cadu recebe uma ótima notícia.

Dia 6 (Terça-feira) - Cadu se interna para fazer um transplante

Clara fica tensa e diz a Cadu que eles têm 30 minutos para chegar ao hospital. Laerte quer ir ao hospital com Luiza, mas ela pede que ele não vá para não constranger Helena. A esposa do operário que se acidentou aceita doar o coração do marido. Cadu se interna para dar início aos procedimentos para o transplante. Mauro repreende Ana por deixar transparecer que ainda ama Virgílio.

Selma fica irritada ao ser deixada sozinha na casa de Helena para que a família vá ao hospital. Marina larga tudo no estúdio para encontrar Clara no hospital. Vanessa, chateada, decide botar Flavinha para fazer as fotos no lugar de Marina. Silvia e Felipe tentam tranquilizar Cadu. André diz a Bárbara que não quer magoá-la. Começa o transplante de Cadu. Marina aparece para dar apoiar Clara. Luiza também vai para o hospital com Alice.

Dia 7 (Quarta-feira) - Cadu tem alta e vai para casa

Felipe anuncia para a família que a cirurgia de Cadu foi um sucesso e todos comemoram. Juliana diz a Guiomar que não vai ao hospital ficar com a família para não prejudicar sua gravidez. Flavinha se sai muito bem na sessão de fotos. Shirley sugere que a festa de Leto seja na beira da piscina e o filho aceita. Jairo compra uma camisa do Flamengo para seu bebê com Juliana.

Em Goiânia, Virgílio se emociona ao saber que o transplante de Cadu foi bem-sucedido. Silvia explica para Clara e Cadu quais serão as restrições pós-cirúrgicas. Chica fica incomodada com a presença de Marina no hospital e dá um jeito de mandar a fotógrafa embora, de maneira elegante. Helena fica exasperada com o mau humor de Selma. Verônica visita Cadu no hospital. Helena diz a Juliana que a família ficou chateada com a ausência dela. Cadu tem alta e vai para casa.

Dia 8 (Quinta-feira) - Luiza diz a Alice que está completamente apaixonada por Laerte

Juliana chega com Jairo à casa de Cadu e Clara e há um constrangimento geral na família. Luiza diz a Alice que está completamente apaixonada por Laerte. Virgílio e Helena combinam de tentar brigar menos. Ivan cuida de Cadu, deixando Clara emocionada. Bárbara admite para André que ainda é virgem e ele diz que ela merece um homem que a ame de verdade.

Silvia visita Cadu em casa. Marina procura Clara no bistrô e as duas assumem que estavam com saudade uma da outra. Os primeiros convidados começam a chegar à festa de Leto. Claudia embarca num voo pilotado por Ricardo. Luiza vai à festa com Laerte e Shirley os provoca. Claudia rasga a própria blusa e faz um escândalo no avião, acusando Ricardo de tê-la assediado. Bárbara fica triste ao ver André e Ritinha dançando juntos. Shirley convida dançarinas para a festa de Leto. Ricardo é afastado do trabalho.

Dia 9 (Sexta-feira) - Marina faz desabafo sobre Clara

Selma diz a Laerte que jamais aceitará Luiza como nora. Dulce incentiva André a dar uma chance para Bárbara. Theo insiste com Neidinha para saírem juntos novamente. Laís fica magoada quando Felipe a chama de Silvia sem querer. Na ONG, Malu diz a Alice que gostaria de conversar melhor com Neidinha.

Luiza diz a Laerte que não quer aturar as provocações de Shirley. Benjamim toca piano para os idosos da casa de repouso, mas Miss Lauren aparece para acabar com a festa. Leto e Paulinha comemoram por terem sido selecionados em um projeto de música. Marina desabafa com Gisele sobre sua situação com Clara.

Dia 10 (Sábado) - Clara e Vanessa discutem no estúdio de Marina

Marina e Vanessa discutem sobre as finanças do estúdio. André fica incomodado ao ver Luiza e Laerte juntos. Nando dá apoio jurídico a Alice e Malu na investigação dos casos de estupro. Flavinha diz a Gisele que a cliente gostou de suas fotos e que talvez peça outros ensaios.

Flora joga charme para Benjamim. Juliana se decepciona com mais um comportamento grosseiro de Jairo. Helena se irrita ao falar com Virgílio sobre o namoro de Luiza e Laerte. Selma tem mais um de seus esquecimentos, deixando Chica preocupada. Branca comemora com Claudia o sucesso de seu plano contra Ricardo. Clara e Vanessa discutem no estúdio de Marina.

adblock ativo