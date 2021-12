"Em Família": capítulos de 30 de junho a 5 de julho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 30 de junho a 5 de julho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 30 (Segunda-feira) - Juliana dá à luz um menino

Guiomar leva Juliana para a maternidade de táxi. O porteiro conta para Nando que Juliana estava com contrações e ele corre para o hospital. Guiomar não consegue falar com Jairo pelo celular. Luiza e Laerte discordam sobre o modelo da aliança e discutem na frente da vendedora. Silvia convida Cadu para uma peça de teatro. Alice fica feliz ao saber que Neidinha e Theo vão se casar. Bárbara chega de viagem. Jairo chega à maternidade e se irrita ao ver Nando na sala de parto. Marina convida Laerte e Luiza para posarem para a exposição. Juliana dá à luz um menino. André se chateia ao ver Lucas na casa de Bárbara. Helena chega à casa de Luiza na hora em que ela está experimentando o vestido de noiva.

Dia 1º (Terça-feira) - Clara pensa em adotar uma criança com Marina

Helena relembra seu passado, fica emocionada e abraça Luiza. Clara diz a Cadu que pensa em adotar uma criança com Marina. Juliana e Jairo chegam em casa com o bebê. Cadu fica feliz ao ver o carinho de Verônica com Ivan. Juliana decide chamar o filho de Arthur e Jairo aceita. Virgílio sai no meio do expediente, deixando Helena levemente desconfiada. Shirley aconselha Bárbara a esnobar André. Laerte demonstra descontrole emocional no meio da sessão de fotos com Marina e vai embora do estúdio, deixando Luiza nervosa. Virgílio conta para Nando que fará um procedimento para remover a cicatriz de seu rosto.

Dia 02 (Quarta-feira) - Helena fica surpresa ao ver que Virgílio tirou a cicatriz

A cirurgia de Virgílio é um sucesso e ele pede que Nando mantenha segredo. Felipe implica com Cadu por ele estar dividido entre Silvia e Verônica. Luiza conta para Alice que Laerte criou confusão na loja porque queria a aliança mais chamativa. Miss Lauren repreende Theo e Neidinha ao vê-los se beijando. Guiomar se emociona ao saber que será madrinha de Arthur. Silvia e Verônica disputam para ver quem faz o programa mais divertido com Ivan. Laerte diz a Luiza que gostou da igreja que visitaram juntos e que gostaria de se casar lá. Helena fica surpresa ao ver que Virgílio tirou a cicatriz.

Dia 03 (Quinta-feira) - Luiza se preocupa com o ciúme excessivo de Laerte

Selma comenta com Shirley que ouviu Livia se declarar para Laerte. Branca diz a Gabriel que tem muito planos para ele. Marina pergunta a Clara o que ela acha de usarem as fotos da discussão de Laerte e Luiza na exposição. Felipe diz a Chica que a doença de Selma pode ser hereditária. Nando vê Juliana com o bebê e pensa em se aproximar, mas desiste diante da chegada de Jairo. Luiza começa a se preocupar com o ciúme excessivo de Laerte. Vanessa conta para Marina que vai mesmo viajar com Flavinha. Verônica fica triste ao ver Cadu procurando apartamento.

Dia 04 (Sexta-feira) - Vanessa diz que Marina logo vai se cansar de Clara

André se mostra muito incomodado ao ver Bárbara com Lucas. Alice reclama com Malu do jeito que é tratada por Vitor. Depois que descobre não estar com uma doença grave, Miss Lauren volta a implicar com os hóspedes da casa de repouso. Laerte vê Luiza e momentaneamente se lembra de Helena quando jovem. Verônica diz a Ivan que ele está cada vez melhor ao piano. Chica se chateia por Ricardo ter que viajar de última hora. Vanessa chama Marina de volúvel e diz que ela logo vai se cansar de Clara. Gabriel encontra Felipe por acaso e não esconde sua antipatia.

Dia 05 (Sábado) - Clara e Marina fazem planos para a comemoração da união

O novo chefe de Ricardo diz a ele que vai se mudar para Miami com a família e propõe que o piloto vá também. Clara e Marina fazem planos para a comemoração de sua união. Felipe comenta com Nando sobre sua desconfiança de que Laerte sofra da mesma doença de Selma. Chica e Ricardo conversam sobre a possibilidade de irem morar nos Estados Unidos. Juliana tenta ser paciente com Jairo para não perder Bia. Laerte se mostra envaidecido com a admiração que Livia sente por ele. André tenta se declarar para Bárbara. Cadu deixa Clara desconfortável ao dizer que gostaria que a guarda de Ivan fosse compartilhada.

