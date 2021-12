"Em Família": capítulos de 28 a 3 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 28 de abril a 3 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 28 (Segunda-feira) - Verônica e Luiza travam embate na frente de Laerte

Juliana fica tensa quando Helena sugere que talvez ela esteja grávida de Jairo. Clara mostra para a família fotos da viagem de Chica e Ricardo à Itália. Luiza ouve os amigos comentando que Verônica se separou de Laerte. Chega a noite de inauguração do Galpão Cultural. Laerte fica incomodado ao ver Verônica brilhando no recital ao lado de um violinista famoso e charmoso.

Felipe chega ao galpão acompanhado de Silvia. Verônica e Luiza travam um embate na frente de Laerte. Branca vai ao cinema com Sandro e Vlad. Missa Lauren não libera Neidinha para ver a apresentação de Alice. Shirley conta para Helena que Laerte e Verônica terminaram o casamento. Silvia diz a Clara e Cadu que, se os medicamentos não funcionarem, ele terá que se submeter a um transplante de coração. Helena está sozinha na casa de Luiza quando Laerte toca a campainha.



Dia 29 (Terça-feira) - Juliana não tem coragem de contar para Jairo que está grávida

Helena abre a porta e tem uma conversa ríspida com Laerte. Cadu fica incomodado ao ver Ivan com Marina e pede que Clara mostre à fotógrafa a aliança nova. Dulce diz a Helena que André tem certeza de que Luiza está apaixonada por outro homem. Jairo encontra Nando no elevador e o provoca. Shirley diz a Virgílio que lhe dará um cavalo de presente.

Gorete conta para Helena que várias vezes ouviu discussões entre Jairo e Juliana. Barbara não consegue tirar os olhos de André e Shirley diz a Rafaela que está preocupada com a filha. Diogo, pai de Marina, chega ao estúdio da filha. Laerte tenta seduzir Luiza, mas fala o nome de Helena e a menina se esquiva. Théo convida Neidinha para sair. Juliana não tem coragem de contar para Jairo que está grávida. Nando sofre pensando em Juliana. Luiza diz a Alice que está se apaixonando por Laerte.



Dia 30 (Quarta-feira) - Clara se preocupa com possível transplante de coração de Cadu

Para ajudar Bárbara, Shirley chama André para um banho de piscina em sua casa. Benjamim diz a Virgílio que está pensando em se mudar para a casa de repouso. Juliana se olha no espelho tentando adivinhar como ficará sua imagem depois que a barriga começar a crescer. André liga para Bárbara e diz que não poderá ir à sua casa, deixando a menina furiosa com Shirley.

Clara dá total apoio a Cadu, preocupada com seu possível transplante de coração. Diogo diz a Marina que ficará hospedado em um hotel, mas promete encontrar a filha no dia seguinte. Helena se irrita ao pensar que Luiza está mesmo se envolvendo com Laerte. Branca volta a implicar com Murilo e diz a Gisele que ele não é o namorado certo para ela.



Dia 1 (Quinta-feira) - Luiza e Laerte trocam olhares no Galpão Cultural

Marina se preocupa com sua situação financeira. Nando pensa em como fazer para separar Juliana de Jairo. Ivan fica feliz ao ver Clara e Cadu se tratando carinhosamente de novo. Luiza e Laerte trocam olhares no Galpão Cultural. Shirley diz a Rafaela que um dia Bárbara vai agradecê-la por tentar ajudá-la a conquistar André.

Helena diz a Virgílio que gostaria de fazer com ele uma viagem para o exterior e ele sugere Goiânia, deixando-a desanimada. Alice tenta convencer Neidinha a ir com ela a uma reunião da ONG de mulheres que sofreram estupro. Vanessa diz a Marina que ela está deixando o trabalho em segundo plano porque só pensa em Clara. Chica e Ricardo chegam de viagem.



Dia 2 (Sexta-feira) - Luiza e Helena discutem fortemente por causa de Laerte

Silvia fica preocupada com os novos exames de Cadu e já começa a pensar seriamente no transplante. Verônica fica animada ao ver tantos alunos querendo se matricular nos cursos oferecidos pelo Galpão Cultural. Selma e Viriato saem para passear juntos e relembram momentos de quando todos moravam em Goiânia.

Luiza e Helena discutem fortemente por causa de Laerte. Juliana se irrita com os modos de Jairo à mesa. André consegue mais algumas pistas sobre sua mãe biológica. Gabriel se irrita ao ver Silvia e Felipe conversando animadamente. Laerte e Luiza se encontram no Galpão Cultural, mas ela se esquiva. Felipe sente ciúme da maneira como Silvia fala de Cadu.



Dia 3 (Sábado) - Clara e Cadu prometem que ficarão juntos

A conversa entre Marina e Diogo sobre a situação financeira do estúdio é tensa, deixando Vanessa preocupada com o futuro do trabalho. Helena reclama de Luiza para Virgílio, deixando o marido exasperado. Verônica tenta causar ciúme em Laerte, mas não tem sucesso. André demonstra carinho por Bárbara, mas logo ela fica chateada ao perceber que ele a considera uma boa amiga.

Shirley provoca Helena, fazendo comentários sobre Laerte e Luiza. Juliana pensa em como seria se o filho que está esperando fosse de Nando, e não de Jairo. Neidinha e Alice conversam sobre o passado e se emocionam. Clara e Cadu prometem que ficarão juntos para o que der e vier.

