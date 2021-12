"Em Família": Capítulos de 26 a 31 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 26 a 31 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 26 (segunda-feira) - Virgílio e Laerte brigam por causa de Luiza

Virgílio e Laerte brigam por causa de Luiza. Shirley cuida dos machucados de Laerte. Luiza é fria com Virgílio e Helena. Neidinha reconhece o suposto homem que a violentou em uma foto que Alice lhe mostra. Laerte dorme na casa de Shirley. Juliana faz exames e constata que o bebê está bem. Marina recebe propostas de trabalho depois que a foto de Shirley sai nos jornais. Começa a festa de Gisele. Laerte viaja com Verônica, Lívia e Leto para um concerto. André bebe além da conta e Luiza pede que Bárbara o leve para casa.

Dia 27 (terça-feira) - Luiza aceita o pedido de casamento de Laerte

Marina tenta convencer Clara a sair com ela da festa de Gisele, mas Vanessa as interrompe. Felipe pergunta a Silvia se ela está apaixonada por Cadu. Branca tenta irritar Chica falando de Clara e Marina. Jairo não gosta quando Juliana diz que Nando será seu advogado. Bárbara prepara uma mesa de café da manhã para André, que agradece sua amizade. Cadu e Clara discutem por causa de Marina. Luiza aceita o pedido de casamento de Laerte. Malu conta para Alice e Neidinha que um dos suspeitos do estupro dela está morto. Marina convence Bárbara a posar para a campanha com Murilo. Luiza procura Virgílio na oficina.

Dia 28 (quarta-feira) - Laerte conta para Verônica que vai se casar com Luiza

Neidinha e Theo se beijam na casa de repouso e são repreendidos por Miss Lauren. Selma chama Ricardo de Ramiro e derruba café quente nele sem querer. André diz aos amigos que torce para Bárbara ficar com Lucas, mas no fundo fica incomodado ao vê-los conversando. Branca surpreende Gisele ao elogiar Murilo. Com a ajuda de Nando, Juliana consegue um acordo com Iolanda sobre as visitas a Bia. Bárbara mostra para Shirley as fotos que Marina fez dela. Selma furta um objeto da casa de Juliana. Laerte conta para Verônica que vai se casar com Luiza.

Dia 29 (quinta-feira) - Helena não se conforma com casamento de Luiza

Virgílio dá um sermão em Jairo por ter faltado ao trabalho. Alice diz a Malu que aceita mais um desafio de dar um flagrante em um suspeito de estupro. Shirley garante a Selma e Rafaela que não deixará Laerte se casar com Luiza. Clara pensa na proposta que Marina fez sobre viajarem juntas para Londres. Matias se preocupa com a segurança de Alice. Helena não se conforma com o casamento de Luiza. Juliana sente cólicas e fica de repouso para preservar o bebê. André incentiva Bárbara a posar para as fotos da campanha, mas no fundo fica incomodado.

Dia 30 (sexta-feira) - Laerte e Luiza se animam com data do casamento

Alice começa a fazer aulas de defesa pessoal. Nando e Juliana organizam uma agenda de visitação para Iolanda ver Bia. Chica e Ricardo planejam viajar para os Estados Unidos. Cadu diz a Clara que quer voltar a trabalhar no bistrô, mas ela não deixa. Flavinha conta para Marina e Vanessa que terminou o relacionamento que tinha com uma mulher. Laerte e Luiza se animam pensando na data do casamento. Virgílio descobre que Helena não se desfez de sua caixa de recordações. Felipe tenta conquistar Silvia, mas ela não lhe dá esperanças.

Dia 31 (sábado) - Marina diz a Clara que ela precisa decidir com quem ficar

Selma diz a Shirley que prefere ver Laerte casado com ela, e não com Luiza. Na tentativa de deixar Marina com ciúme, Vanessa começa a sair com Flavinha. Alice diz a Malu que quer ingressar na Academia de Polícia. Nando diz a Virgílio que sonha reconquistar Juliana. Murilo começa a ser requisitado para vários trabalhos como modelo. Branca conspira contra Chica e Ricardo. Dulce percebe que André já olha Bárbara de maneira diferente. Marina conversa com Clara e diz que ela precisa decidir com quem quer ficar. Virgílio diz a Luiza que não será a favor de seu casamento com Laerte.

