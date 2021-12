"Em Família": capítulos de 21 a 26 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 21 a 26 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 21 (segunda-feira) - Felipe beija Silvia

Verônica dá bofetada na cara de Laerte na frente de Clara e Marina. Clara percebe a troca de olhares entre Luiza e Laerte. Felipe beija Silvia. Cadu consulta Nando sobre uma possível disputa com Clara pela guarda de Ivan. Virgílio vai ao haras de Shirley.

Dia 22 (terça-feira) - Verônica e Laerte discutem na frente de Clara e Marina

Shirley insiste com Leto que quer fazer uma festa de aniversário para ele. Helena dá um olho turco para Luiza botar em seu apartamento novo e Virgílio fica orgulhoso da atitude madura da mulher. Verônica e Laerte discutem na frente de Clara e Marina. Shirley diz a Virgílio que Helena tem sorte por ter um marido tão fiel. Viriato se preocupa ao perceber que Selma não o reconhece. Nando vê Jairo usando uma camisa sua e os dois discutem.

Dia 23 (quarta-feira) - Luiza termina o namoro com André

Virgílio e Helena apartam Jairo e Nando. Verônica seduz Laerte. Juliana deixa claro para Jairo que não gostou de sua atitude com Nando. Virgílio e Luiza passeiam juntos e ela diz que resolveu viajar. André e Luiza discutem e ela termina o namoro com ele. Ivan dá um colar para Clara de presente. Helena sugere a Luiza que as duas façam uma viagem juntas. Laerte vai ao apartamento novo de Luiza.

Dia 24 (quinta-feira) - Helena sente ciúme de Virgílio e Shirley

A festa do Dia das Mães de Marina é um sucesso. Gisele diz a Branca que Marina gosta de Clara. Jairo pede que Juliana tire as roupas de Nando do armário. Verônica aconselha Cadu a lutar por Clara. Branca diz a Ricardo que decidiu assinar os papéis do divórcio. Neidinha vê Miss Lauren no shopping conversando com um homem. Helena sente ciúme de Virgílio e Shirley. Juliana devolve para Nando as roupas dele que ainda estavam no apartamento.

Dia 25 (sexta-feira) - Alice faz um discurso emocionado para Neidinha

Alice faz um discurso emocionado para Neidinha. Luiza dá um porta-retrato de presente para Helena, que fica radiante. Em Goiânia, Laerte e Verônica se animam com uma aparente melhora na saúde de Selma. Virgílio busca Ivan na escola. Matias incentiva Alice em sua busca pelo pai, mas pede que ela tome cuidado. Dulce fica triste ao saber que Luiza e André terminaram o namoro.

Dia 26 (sábado) - Cadu e Clara consolam Nando

Benjamim toca piano e Virgílio tira Helena para dançar. Os idosos da casa de repouso especulam sobre a identidade do amigo misterioso de Miss Lauren. Cadu e Clara consolam Nando, que está chateado por causa de Juliana.

