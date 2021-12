"Em Família": capítulos de 2 a 7 de junho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em família", da Globo, de 2 a 7 de junho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 2 (segunda-feira) - Marina prepara um jantar para Clara

Virgílio fica chateado ao ver que Helena não se desfez de sua caixa de lembranças e decide sair de casa. Felipe se desculpa com Silvia por ter dito, na frente de Clara, que ela estava interessada em Cadu. Bárbara recebe flores de Lucas, deixando André incomodado.

Chica conta para Luiza que Virgílio abandonou Helena. Dulce conhece Pedro Paulo, novo professor da faculdade. Luiza visita Virgílio no hotel. Marina prepara um jantar para Clara. Embriagado, Felipe atende uma criança e dá um diagnóstico errado. Jairo perde Bia no shopping, deixando Juliana nervosa. O paciente de Felipe dá entrada no hospital em estado crítico.

Dia 3 (terça-feira) - Ivan ouve Clara e Cadu discutirem sobre separação

Alice vai com Nando ao presídio interrogar um suspeito de estupro. Juliana fica aliviada ao encontrar Bia em uma loja de brinquedos. Helena e Chica internam Felipe em uma clínica de reabilitação. Jairo diz a Juliana que vai levar Bia para uma feijoada na comunidade.

Marina e Vanessa pensam na proposta de sociedade de Branca. Ivan ouve Clara e Cadu discutirem sobre separação. Gabriel incentiva a mãe do menino a denunciar Felipe. André se incomoda ao ouvir Lucas convidar Bárbara para viajar com ele. Alice organiza um chá de lingerie para Luiza. Jairo e Juliana chegam à comunidade com Bia. Clara e Marina passeiam juntas.

Dia 4 (quarta-feira) - Luiza percebe admiração que Livia tem por Laerte

Virgílio fica feliz com a visita de Benjamim, que se surpreende ao saber que o filho se separou de Helena. Juliana se preocupa com Bia, que brinca com as crianças da comunidade. Dulce leva Pedro Paulo para conhecer o campus da universidade. Luiza e as amigas se divertem no chá de lingerie.

Os idosos reclamam da comida da casa de repouso com Miss Lauren e ameaçam denunciá-la. Juliana se irrita ao ouvir de Jairo que algumas pessoas dizem que ela foi a responsável pela morte de Gorete. Luiza percebe a admiração que Lívia tem por Laerte e sente uma ponta de ciúme.

Dia 5 (quinta-feira) - Luiza diz a Laerte que gostaria de se casar na igreja

Chica fala para Helena que lamenta que Virgílio tenha saído de casa. André começa a perceber que sente por Bárbara algo além da amizade. Luiza diz a Laerte que gostaria de fazer uma cerimônia de casamento na igreja. Shirley diz a Selma que uma cartomante previu seu futuro feliz com Laerte.

Cadu admite para Nando que está prestes a perder Clara para Marina. Selma mostra satisfação ao saber da separação de Helena e Virgílio. Os alunos da faculdade ficam animados com o estilo do novo professor de linguística. Alice investiga mais um suspeito de abuso.

Dia 6 (sexta-feira) - Cadu se chateia ao imaginar Clara e Marina juntas

Ana se preocupa com Virgílio ao falar com ele por telefone. Verônica enaltece a atitude de Cadu de espalhar pelo bistrô cartazes de incentivo à doação de órgãos. Nando e Virgílio conversam sobre relacionamentos e falam de Helena e Juliana.

Laerte se lembra do fracasso de seu casamento com Helena e fica nervoso. Murilo é chamado para mais uma campanha publicitária, mas acha o cachê baixo e não aceita a proposta. Shirley diz a Selma que fará tudo para impedir Luiza e Laerte de se casarem. Cadu se chateia ao imaginar Clara e Marina juntas.

Dia 7 (sábado)- Laerte aceita se casar na igreja

Felipe agradece Chica e Helena por cuidarem dele e pede que elas não o tirem da clínica de reabilitação. Alice diz a Malu que já sabe o nome do segundo suspeito de ter violentado Neidinha. Gabriel e Silvia terminam o relacionamento porque ela insiste em defender Felipe.

Laerte aceita se casar na igreja e Luiza já começa a fazer os preparativos. Cadu sofre ao ver que Clara prefere a companhia de Marina. Gisele se anima ao pensar que será sócia no estúdio de fotografia. Chica diz a Ricardo que está com uma intuição ruim em relação a Branca. Bárbara fica feliz ao perceber que André está com ciúme dela.

adblock ativo