"Em Família": Capítulos de 19 a 24 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 19 a 24 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.



Dia 19 (segunda-feira) - Laerte e Luiza têm a primeira noite de amor

Malu explica para Alice como ela terá que agir com o suspeito que querem pegar pela internet. Laerte e Luiza têm sua primeira noite de amor. Helena discute com Felipe. Leto pergunta a Paulinha se ela aceita viajar com ele pela Europa. Flora, Wanda, Hamilton e Hélder tentam receber na casa lotérica o prêmio que ganharam. Bárbara e André se divertem brincando na piscina.

Juliana briga com Guiomar ao vê-la mostrando uma foto de Gorete para Bia. Diogo conversa com Marina sobre Clara. Verônica conta para Helena que Luiza viajou com Laerte. Shirley marca um ensaio fotográfico com Marina. Jairo arma um escândalo no cinema ao ver Juliana conversando com um rapaz. O homem da internet telefona para Alice.

Dia 20 (terça-feira) - Virgílio diz a Helena que não aguenta mais sua raiva de Laerte

Luiza diz a Alice que Laerte falou em morarem juntos. Verônica diz a Clara que se arrependeu de ter sido desagradável com Helena. Jairo tenta beijar Juliana e se irrita quando ela diz que não está com vontade. Selma diz a Shirley que se decepcionou porque ela não conseguiu impedir a viagem de Laerte e Luiza. André diz a Dulce que continuará investigando seu passado e sua mãe biológica. Silvia parabeniza Felipe por não ter bebido durante a festa de Laerte.

Virgílio diz a Helena que não aguenta mais sua amargura e sua raiva de Laerte. Alice dispensa Matias mais cedo para poder conversar com o homem pela internet. Marina tenta convencer Bárbara a posar para ela. Nando visita Juliana, mas ela logo o despacha. Branca não se conforma com o divórcio e tenta pensar em um jeito de ter Ricardo de volta.

Dia 21 (quarta-feira) - Laerte diz a Luiza que quer se casar com ela

Cadu diz a Clara que tem curiosidade de conhecer a família de seu doador, mas ela tenta demovê-lo da ideia. Virgílio pensa seriamente em se separar de Helena. Laerte insiste com Luiza que quer morar com ela, deixando-a um pouco assustada com a rapidez dos acontecimentos. Gisele fica incomodada ao saber que Murilo foi convidado para fotografar para uma campanha de moda.

Chica diz a Ricardo que não consegue parar de pensar em Branca e suas armações. Vanessa mais uma vez diz a Marina que as finanças do estúdio vão de mal a pior, mas a fotógrafa pede que a amiga a deixe em paz. Théo chama Neidinha para sair de novo e ela promete pensar. Laerte diz a Luiza que quer se casar com ela no papel, com cerimônia e tudo.

Dia 22 (quinta-feira) - Shirley descobre que Laerte pediu Luiza em casamento

Durante uma consulta de Cadu com Silvia, Felipe sofre ao perceber que a médica sente algo diferente por seu cunhado. Clara pensa em Marina e quase vai ao estúdio, mas desiste na última hora. Helena se enfurece ao saber que Laerte e Luiza estão planejando casamento. O divórcio de Branca e Ricardo finalmente é homologado, para a alegria de Chica.



Juliana sente dores e se desespera ao perceber um sangramento. Verônica se entristece ao saber que Laerte e Luiza vão morar juntos, mas logo se distrai com os galanteios de Michel. Iolanda comenta com parentes que desconfia da participação de Juliana na morte de Gorete. Nando se preocupa ao saber que Juliana passou mal e tenta falar com ela, mas é impedido por Jairo. Leto conta para Shirley que Laerte pediu Luiza em casamento.



Dia 23 (sexta-feira) - André começa a se interessar por Bárbara



Vanessa decide fazer de Flavinha uma fotógrafa internacional. Shirley faz um escândalo em casa por causa do casamento de Laerte e Luiza, e Rafaela tenta consolar a amiga. Juliana diz a Jairo que não pode ser incomodada, pois tem que fazer repouso absoluto para manter a gravidez. Silvia e Gabriel brigam e decidem cancelar o casamento.



Luiza demonstra um certo ciúme de Lívia e Laerte minimiza a situação. Miss Lauren recebe uma carta misteriosa, deixando curiosos os idosos na casa de repouso. Ivan cuida de Cadu, que sonha voltar logo a trabalhar no bistrô. André começa a se interessar por Bárbara, que continua posando de boa amiga para tentar conquistá-lo. Jairo fica impaciente com a situação de Juliana e sai para encontrar os amigos.



Dia 24 (sábado) - Clara sente ciúme após elogio de Cadu a Silvia



Shirley pede ajuda a Rafaela para separar Luiza e Laerte. Felipe descobre que Silvia e Gabriel não estão mais noivos e resolve comemorar se dedicando às reuniões do Alcoolicos Anônimos. Neidinha se preocupa com a segurança de Alice, que insiste em servir de isca para os bandidos.



Selma não se conforma ao saber do casamento de Laerte e Luiza e culpa Chica e Helena. Virgílio desabafa com Nando e Cadu, dizendo que seu casamento com Helena está por um fio. Flavinha fica desconfortável quando Vanessa garante que ela será uma fotógrafa mais requisitada do que Marina. Cadu elogia Silvia para Clara, que sente uma pontada de ciúme.

