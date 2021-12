"Em Família": Capítulos de 16 a 21 de junho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 16 a 21 de junho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 16 (segunda-feira) - Laerte pede a mão de Luiza a Virgílio

Shirley fica chocada ao saber de casamento entre Viriato e Rafaela. Laerte pede a mão de Luiza a Virgílio. Marina surpreende Clara com convite. André se derrete e dá beijão em Bárbara. Alice é convocada para operação policial. Jairo ameaça Juliana e a convence a ir morar na comunidade. Silvia descobre que Cadu está morando com Verônica. Cadu vê Verônica de toalha.

Dia 17 (terça-feira) - Alice e Luiza viram reféns de bandido

O suspeito ameaça Alice e Luiza e sai do apartamento levando as duas como reféns. Laerte e Shirley vão a um bar em Goiânia. Luiza consegue mandar uma mensagem do celular para Malu. Felipe pede perdão a Regina, mas ela é fria com ele. Malu consegue interceptar o carro de Alice. Felipe é condenado à pena de censura pública, mas não perde o direito de exercer a medicina. Alice consegue desarmar o suspeito, que sai algemado. Felipe fica feliz ao receber o apoio de Silvia. Shirley dá um beijo em Laerte. Luiza discute com Laerte ao saber que ele esteve com Shirley em Goiânia. Jairo leva Bia embora da casa de Juliana.

Dia 18 (quarta-feira) - André e Bárbara discutem por causa de Luiza

Juliana se desespera ao ver Bia indo embora com Jairo. Helena guarda o medalhão da fênix com ela. Gabriel tenta provocar Felipe, que se mantém firme. Iolanda fica feliz com a chegada de Bia à comunidade. André e Bárbara discutem por causa de Luiza. Marina e Clara vão à casa de Branca ver as locações para um ensaio fotográfico. Alice flerta com Vitor durante as aulas. Silvia fica feliz porque Cadu a convida para assistir aos jogos do Brasil no Galpão Cultural.

Dia 19 (quinta-feira) - Luiza e Laerte marcam a data do casamento

Virgílio chama Benjamim para morar de novo com ele e Helena. Juliana é grosseira com Nando, que tenta consolá-la. Ivan pergunta a Cadu se ele e Verônica são namorados. André tenta se reaproximar de Bárbara. Branca tenta interferir no lado artístico do estúdio, deixando Marina e Vanessa irritadas. Na comunidade, Carolaine tenta seduzir Jairo. Gabriel discute com Silvia por causa de Felipe, que decide dar um tempo da clínica. Luiza e Laerte finalmente marcam a data do casamento.

Dia 20 (sexta-feira) - Murilo e Giselle fazem as pazes

Jairo procura Juliana e pede que ela vá ver Bia, que se recusa a comer. Pedro Paulo dá em cima de Dulce, que começa a pensar na possibilidade de se envolver com o professor. Theo e Neidinha assumem o namoro. Murilo e Gisele fazem as pazes. Viriato e Rafaela fazem planos para o casamento. Branca faz um ensaio fotográfico com Sandro e Vlad em sua casa. Ivan e Rafael brincam no Galpão Cultural, para a alegria de Cadu. Felipe cuida de Selma em Goiânia.

Dia 21 (sábado) - Helena e Virgílio discutem ao falar de Luiza

Malu elogia o desempenho de Alice nas aulas da academia de polícia. Verônica tenta causar ciúme em Silvia falando do café da manhã que Cadu preparou para ela. Helena e Virgílio discutem ao falar de Luiza. Guiomar se preocupa com os delírios de Juliana, que diz a Bia que vai comprar uma ilha para elas morarem juntas. Luiza diz a Laerte que resolveu mesmo se casar na igreja.

