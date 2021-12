"Em Família": capítulos de 14 a 19 de julho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 14 a 19 de julho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 14 (segunda-feira) - Luiza decide morar com Helena e Virgílio

Luiza fica chateada por Laerte vê-la com o vestido de noiva, e os dois acabam em uma discussão na frente da costureira. Chica espera Ricardo no aeroporto e se incomoda ao ver Branca descendo do mesmo avião com Gabriel.

Luiza decide morar com Helena e Virgílio até seu casamento, deixando Laerte irritado. Clara diz a Silvia que está feliz por vê-la namorando Felipe. Juliana conta para Jairo que Nando pode ser o pai de Bia e pede que os dois façam o exame de DNA. Neidinha e Theo, Alice e Vitor se casam em uma cerimônia única na casa de repouso.

Dia 15 (terça-feira) - Nando é o pai biológico de Bia

O exame de DNA revela que Nando é o pai biológico de Bia. Juliana consola Jairo, que fica arrasado. Marina e Clara convidam Cadu e Verônica para serem padrinhos do casamento. Felipe conta para Chica que pensa em se mudar para Goiânia com Silvia.

Rafaela descobre que está grávida de gêmeos. Luiza e Laerte brigam. Branca mostra o contrato de sociedade para Gabriel, que fica desconfiado. Luiza corre para a casa dos pais, e Laerte vai atrás, invadindo o apartamento.

Dia 16 (quarta-feira) - Clara e Marina se casam

Laerte acusa Helena de querer feri-lo e vai embora com Luiza. Clara e Marina se casam diante dos amigos e da família no Galpão Cultural. Luiza e Laerte se hospedam no haras de Shirley.

Giselle comunica aos pais que vai para Paris com Murilo. Gabriel se irrita ao ver Silvia e Felipe juntos. Silvia e Verônica pegam os buquês de Clara e Marina. Luiza entra no lago do haras e fica com o pé preso no fundo.

Dia 17 (quinta-feira) - A emissora ainda não divulgou o penúltimo capítulo

Dia 18 (sexta-feira) - A emissora ainda não divulgou o último capítulo

Dia 19 (sábado) - Reprise do último capítulo

