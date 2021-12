"Em Família": Capítulos de 14 a 19 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em Família", da Globo, de 14 a 19 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 14 (segunda-feira) - Laerte e Luiza se beijam

Luiza pede que Sandra confirme que as duas estavam no cinema, caso alguém pergunte. Laerte chega ao galpão para dar a primeira aula de flauta para Luiza e tudo acontece em um clima de muita sedução. Gisele cai da moto de Murilo e quebra a perna. Felipe conta para Helena que teve coragem de dar um depoimento na reunião do Alcoolicos Anônimos. Luiza dispensa a carona de Cadu e prefere ir pra casa com Laerte.

No carro, Laerte e Luiza se seduzem. Luiza oferece a boca, com os olhos fechados. Laerte e Luiza se beijam com paixão. Selma é parada pelo segurança de uma loja com peças não pagas em sua bolsa. Nando passa no corredor do prédio e ouve uma discussão de Juliana e Jairo. Chica aconselha Luiza a não se envolver com Laerte.

Dia 15 (terça-feira) - Laerte não consegue esquecer o beijo de Luiza

Shirley diz ao segurança da loja que foi ela quem comprou as peças da loja, livrando Selma da acusação. Luiza conta para Alice que beijou Laerte, mas que não quer envolvimento com ele. Jairo sai de casa e deixa um bilhete para Juliana dizendo que levará Bia embora.

Clara se sente incomodada ao ver Cadu caminhando com Silvia no calçadão. Laerte não consegue esquecer o beijo de Luiza. Nando aconselha Juliana sobre Jairo. Virgílio e Luiza visitam um apartamento. Alice fica chocada ao ouvir Neidinha falando com Virgílio sobre o estupro que sofreu no passado.

Dia 16 (quarta-feira) - Alice sofre ao saber que é filha de um abuso

Juliana seduz Jairo e o convence a voltar para casa. Cadu reclama que Clara não tem dado atenção a Ivan. Alice sofre ao saber que é filha de um estupro. Selma demonstra para Laerte e Verônica a vontade de morar na casa de repouso onde Neidinha trabalha.

Alice diz a Luiza que gostaria de conhecer o homem que violentou sua mãe. Luiza pergunta a Clara se ela está mesmo dividida entre Cadu e Marina. Chica pede que Laerte tenha cuidado ao se aproximar de Luiza. Shirley doa vários instrumentos para o galpão. Alice procura Neidinha na casa de repouso.

Dia 17 (quinta-feira) - Laerte pergunta se Luiza está fugindo dele

Neidinha conta para Alice detalhes da violência que sofreu no passado. Cadu diz a Clara que, se preciso, pedirá a guarda de Ivan na Justiça. Laerte pergunta se Luiza está fugindo dele. A sessão de fotos de Marina demora e ela pergunta a Clara, Vanessa e Giselle se podem passar a noite no estúdio.

Miss Lauren não permite que os idosos tenham um gato de estimação. Nando discute com Jairo, e Juliana defende o atual marido. Alice decide investigar o pai e começa a visitar vários presídios para descobrir onde ele está.

Dia 18 (sexta-feira) - Luiza e André discutem

Alice conversa com alguns presidiários para descobrir onde está o pai. Luiza e André discutem por causa do ciúme dele. Marina e Clara comemoram juntas o fim de mais uma sessão de fotos. Chica e Laerte conversam seriamente sobre a saúde de Selma.

Shirley percebe uma troca de olhares entre Laerte e Luiza. Nando conta para Cadu que mandou investigar Jairo. Leto visita Selma no apart de Verônica e Laerte. Clara se sente culpada por pensar tanto em Marina e não estar mais próxima de Ivan.

Dia 19 (sábado) - Clara não consegue parar de pensar em Marina

Ricardo compra um carro novo. Alice diz a Luiza que não descansará enquanto não encontrar o pai. André fica constrangido durante uma aula sobre adoção na faculdade. Neidinha desabafa com Helena sua preocupação com relação a Alice.

Clara vai para casa, mas não consegue parar de pensar em Marina. Gisele sai com Murilo sem que Branca perceba. Shirley provoca Laerte, comentando a semelhança entre Luiza e Helena. Vanessa sente ciúme ao ouvir Marina falar de Clara o tempo todo.

