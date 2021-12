"Em Família": capítulos de 12 a 17 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Em família", da Globo, de 12 a 17 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 12 (segunda-feira) - Clara diz a Chica que ama Cadu e Marina igualmente

Em uma conversa franca, Clara diz a Chica que ama Cadu e Marina igualmente. Laerte se chateia ao perceber que Luiza foi embora da casa de Cadu sem falar com ele. Chica admite para Clara que tem um pouco de preconceito ao ver duas mulheres juntas. Benjamim recebe na casa de repouso um rapaz mais jovem à procura de Miss Lauren. Durante a sessão de fisioterapia, Cadu reclama de dores com Gabriel.

O rapaz se despede de Miss Lauren, deixando-a triste. Felipe chega totalmente embriagado a uma reunião dos Alcoolicos Anônimos. Juliana fica indignada por Jairo preferir sair com os amigos a ficar com ela em casa. Selma se confunde e chama Viriato de Itamar várias vezes. Dulce recebe um telefonema para André sobre sua mãe biológica, mas não tem coragem de contar para o filho. Luiza vai à casa de Laerte.

Dia 13 (terça-feira) - Luiza e Laerte se beijam

Luiza e Laerte se beijam, mas ela freia qualquer inciativa mais ousada dele e pede um tempo. Nando vai à casa de Juliana e deixa com Guiomar uma caixa de bombons para a ex-mulher. Selma pega um bibelô da casa de leilões sem que ninguém veja. Chica diz a Ricardo que ficou arrasada ao ver Felipe embriagado, largado na calçada. Clara e Marina conversam no bistrô e Verônica percebe o clima íntimo entre as duas. Shirley convida Laerte para jantar em sua casa.

Gisele coloca Zu contra a parede e descobre a armação de Branca contra Ricardo. Verônica disfarça sua satisfação ao saber que Luiza pediu um tempo a Laerte. Uma mulher diz a Dulce que a mãe biológica de André não quer saber dele. Leila acusa Jairo de ter roubado o bibelô. Branca confessa para Ricardo que armou o caso de assédio contra ele. Luiza procura Helena.

Dia 14 (quarta-feira) - Luiza diz que Helena está com ciúme e recebe um tapa

Helena e Luiza falam coisas ferinas uma para a outra. Laerte e Shirley jantam sozinhos na casa dela. Luiza diz que Helena está com ciúme de Laerte e recebe um tapa da mãe. Clara deixa escapar que Marina está sempre no galpão e discute com Cadu por causa disso. Selma admira o bibelô que pegou da loja. Laerte e Shirley se beijam. Ricardo conta para Nando a armação de Branca. Virgílio e Helena discutem por causa de Luiza.

André manda uma mensagem para o celular de Bárbara, mas ela resolve não responder logo. Durante uma conversa com Clara, Verônica fala sobre Cadu com carinho e Marina percebe. Chica faz Felipe prometer que vai se tratar do alcoolismo. Helena vê o bibelô na casa de Shirley e percebe que Selma o pegou. Ricardo esclarece a confusão com Claudia e recebe de volta seu brevê. Luiza diz que quer viajar com Laerte.

Dia 15 (quinta-feira) - Shirley diz a Rafaela que conquistará Laerte

Helena e Virgílio vão à casa de Juliana pedir desculpas para Jairo. Selma diz a Verônica que se decepcionou com ela por não ter tentado reconquistar Laerte. Ricardo faz uma entrada triunfal no saguão do aeroporto em seu retorno ao trabalho. Helena diz a Clara que ela precisa tomar uma decisão em relação a Marina e Cadu.

Vanessa fecha outro trabalho de fotógrafa para Flavinha, sem consultar Marina. Nando, Juliana e Jairo se encontram na portaria do prédio e ficam constrangidos. Luiza tenta convencer Alice a não servir de isca para que Malu prenda alguns bandidos. Shirley diz a Rafaela que conquistará Laerte de qualquer maneira. Helena se lembra da conversa que teve com Luiza sobre Laerte e chora.

Dia 16 (sexta-feira) - André percebe que tem gostado cada vez mais de Bárbara

Os idosos da casa de repouso conversam sobre o suposto namorado misterioso de Miss Lauren. Gisele defende Ricardo e Chica, deixando Branca furiosa. Rafaela diz a Shirley que não gosta da maneira como Selma a trata. Neidinha diz a Alice que não quer conversar sobre o estupro com a policial.

Luiza e Felipe conversam sobre o que ela sente por Laerte. André percebe que tem gostado cada vez mais da companhia de Bárbara. Marina diz a Vanessa que não aguenta mais seu ciúme de Clara. Em Goiás, Ana pensa em Virgílio e decide que vai para o Rio passar uns dias. Cadu se emociona com os cuidados de Ivan com sua saúde.

Dia 17 (sábado) - Luiza e Laerte fazem planos para a viagem

Ivan ajuda Gabriel durante a fisioterapia de Cadu. Ivan e Rosa visitam Benjamim na casa de repouso. Shirley deixa Bárbara envergonhada ao fazer perguntas sobre sua vida sexual. Dulce sente-se culpada por não contar a verdade para André sobre sua mãe biológica. Branca diz a Murilo que Ricardo ainda voltará para casa um dia.

Juliana diz a Jairo que ficará ao seu lado independentemente da vontade de sua família. Luiza e Laerte fazem planos para a viagem. Felipe pensa duas vezes antes de beber e desiste. Silvia pensa em Cadu, deixando Gabriel desconfiado. As aulas de fotografia de Marina no Galpão Cultural são um sucesso e ela comemora com Clara.

