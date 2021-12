Em Família: Cadu fica dividido entre Verônica e Sílvia

Na novela "Em Família", da TV Globo, agora que é um homem separado, Cadu (Reynaldo Gianecchini) começa a ser disputadíssimo. Verônica (Helena Ranaldi) e Silvia (Bianca Rinaldi) não fazem mais questão de esconder o encantamento que sentem pelo chef de cozinha e protagonizam uma guerra declarada pela atenção dele.

Porém, Cadu (Reynaldo Gianecchini) vai ficar em dúvida entre o amor de Verônica (Helena Ranaldi) e Sílvia (Bianca Rinaldi). Nos próximos capítulos, a guerra entre as duas não será mais velada e elas tomarão a iniciativa de beijar o chef na mesma noite. A médica será a primeira a tascar um beijo na boca do bonitão. Em seguida, quando ele chegar em casa, será surpreendido com Verônica fazendo o mesmo.

A cardiologista vai fazer uma visita ao bistrô e pedirá para Cadu acompanhá-la até o carro. Ela até tentará arrastá-lo para tomar um vinho, mas o ex-marido de Clara (Giovanna Antonelli) dirá que precisa ir para casa encontrar Ivan (Vitor Figueiredo). "Posso levar uma amostra grátis? Para os meus sonhos...", dirá a loira, antes de beijar o chef.

Sedução

Na sequência, assim que chegar ao apartamento que divide com a ex-mulher de Laerte (Gabriel Braga Nunes), Cadu saberá que o filho já está dormindo em seu quarto. Ele vai se acomodar no sofá, e a pianista se aproxima, sentando-se na frente do amigo de forma sensual. E então Verônica também dará um beijão nele. "Não sou disso, mas foi só para te dar boa noite", diz, repetindo a ação de Sílvia.

Depois, em conversas com Felipe (Thiago Mendonça) e Clara, Cadu reconhecerá que está balançado pelas duas. A ex-mulher dará uma dica preciosa a ele e, a partir daí, os dois mostrarão que ficaram amigos de verdade. "São duas mulheres incríveis, lindas, e eu incapaz de escolher. Com a Sílvia tenho inclusive uma dívida de gratidão, por tudo que ela fez pela minha vida. Mas com a Verônica é a mesma coisa. Ela me acolheu com o maior carinho na casa dela", declara o chef.

"Cadu, você está apaixonado pelas duas. Esse teu coração novo, hein, vou te contar. Superpovoado! Mas, olha, esquece esse negócio de gratidão, é roubada. Qualquer relação já começa errada se o código é pagar uma dívida. Só tem um jeito: experimentar. Conselho de amiga", diz Clara, que, por sua vez, aceita se casar com Marina (Tainá Müller) e as duas vão planejar adotar uma menina.

A indecisão de Cadu fará com que ele saia com Sílvia e Verônica juntas. A loira e a morena vão requisitar a companhia dele para conferir a abertura da nova exposição de Marina. "Acho que eu e Sílvia fizemos os mesmos planos. Mas podemos ir juntos, já que moramos juntos", vai propor a pianista. "Vamos fazer o seguinte: já que as duas querem ir ao evento, iremos os três juntos", dirá Cadu.

Desfechos encaminhados

A novela "Em Família" termina no dia 18 de julho e alguns desfechos já começam a ser apresentados. Helena (Julia Lemmertz) e Luiza (Bruna Marquezine) vão se reconciliar em uma cena que promete ser de forte emoção. A leiloeira vai abrir seu coração para a filha.

O bebê de Juliana (Vanessa Gerbelli) e Jairo (Marcello Melo Jr.) vai nascer saudável na presença do pai e do ex-marido da dona de casa, Nando (Leonardo Medeiros).

O menino vai se chamar Artur e Juliana convidará Guiomar (Jessika Alves) para ser madrinha do herdeiro.

Dulce (Lica Oliveira) se acerta com Pedro Paulo (Eduardo Galvão), passa a dar aulas em outra faculdade e os dois vão falar em morar juntos. Após sofrer por Bárbara (Polliana Aleixo) ter ido passar um tempo nos Estados Unidos, André (Bruno Gissoni) vai criar coragem e dizer que ama a jovem.

Outro casal que a relação vai evoluir bem é Neidinha (Elina de Souza) e Theo (Rafael Zulu). Ela contará ao namorado sobre o estupro do qual foi vítima e eles marcarão a data do casamento.

