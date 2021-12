Em Família: Cadu descobre doença grave no coração

Na novela Em Família, no Capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 31, Jairo fica surpreso com a sugestão de Juliana de se casar com ele.Cadu fica abalado ao saber que tem doença grave no coração.Juliana diz a Jairo que precisa ter Bia de volta. Clara fica preocupada com a insuficiência cardíaca de Cadu, que reclama de suas novas restrições alimentares.

Branca sugere que Gisele leve Murilo para conhecer sua casa. Marina manda de presente para Cadu uma foto dele com Clara. Helena e Virgílio cuidam de Ivan. Clara volta ao trabalho no estúdio. Juliana pede que Luiza seja testemunha de seu casamento.

Perdeu o capítulo de sábado, 29? Então assista aos vídeos.

