"Em Família": Cadu conhece família do seu doador

Cadu (Reynaldo Gianecchini) finalmente conseguirá encontrar a família do seu doador. No capítulo desta segunda-feira, 2, o chef vai conhecer a viúva e o filho do homem: "Vim para dizer que nunca, nenhum dia, até o último da minha vida, vou deixar de lembrar e agradecer a vocês. Sinto muito pelo seu marido. Sinto de verdade".

De acordo com o site oficial da novela, a emoção vai tomar conta do marido de Clara (Giovanna Antonelli) quando o garoto - da mesma idade que seu filho Ivan (Vitor Figueiredo) - pedir para escutar o coração do pai no corpo de Cadu.

adblock ativo