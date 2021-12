Em Família: Bárbara muda de postura e conquista André

Aos poucos, Bárbara (Polliana Aleixo) dá a volta por cima na novela "Em Família", da TV Globo. A jovem, que estava acima do peso, e foi duramente criticada pela mãe no começo trama, vai conquistar o coração de André (Bruno Gissoni). A cartada final não será uma jogada amorosa. A estudante somente mostrará ao rapaz que não quer ser uma muleta para as dores de cotovelo dele por Luiza (Bruna Marquezine). O assédio de Lucas (Bernardo Dugin) também a ajudará, despertando ciúme no filho de Dulce (Lica Oliveira).

A filha de Shirley (Vivianne Pasmanter) vai dar um gelo em André depois que ele quebrar um clima entre os dois por causa da sua ex-namorada. "Bárbara, olha só... não tem tanto tempo que a minha história com a Luiza terminou. Você viu como demorei para me recuperar. É normal que, de vez em quando, eu tenha uma recaída", argumentará ele, ao perceber que a amiga está evitando-o.

"Ah, é? Então resolve sua questão primeiro e depois a gente conversa. Não quero é ficar de muleta. Você está me usando para curar seu coração ferido", responderá ela. Nesse momento, André engasgará e vai começar a se declarar, mas o casal será interrompido, deixando o papo sentimental para outro dia.

Ajuda

A partir daí, todos em volta dos dois começarão a comentar que André está apaixonado por Bárbara. Com o apoio dela, ele encontrará mais uma pista sobre sua mãe biológica.

O casal conhecerá dona Arminda, uma idosa cujo nome da atriz ainda não foi divulgado, que vai revelar que conheceu os donos do casarão onde a suposta mãe de André vivia quando o deixou para adoção.

"Pertencia a uma família muito elegante, os Albuquerque D' Ávila. Não sei por que venderam tudo. Era um casal com duas meninas e um menino. Tinham vários empregados", dirá a tal senhora.

Os dois correrão para a casa de Bárbara para pesquisar o sobrenome da família na internet. Ao ver os dois juntos, Shirley fica feliz, fazendo festa e constrangendo a filha. Na mesma hora, Bárbara receberá uma mensagem de Lucas, que despertará ciúme em André.

"Esse menino é o maior chiclete, mesmo longe", dirá ele, mostrando-se ainda mais irritado ao saber que Lucas virá dos Estados Unidos para passar o próximo feriado no Rio de Janeiro e deseja sair para passear com sua "amiga".

Outro caminho

No núcleo jovem da novela das nove, uma outra personagem também mudará de rumo. Alice (Erika Januza) vai ser convidada para fazer parte de um grupo de operações especiais da polícia. Ela vai passar por uma prova de fogo nos próximos capítulos, sendo feita refém por um criminoso, ao lado de Luiza.

O supervisor destinado a treiná-la na polícia verá seu empenho e a convidará para trabalhar em uma equipe especializada na investigação e repressão a crimes sexuais.



"Esse é o primeiro grupo. Depois de um ano ou dois, ele vai se dividir para formar outras equipes com o mesmo perfil. Talvez em pouco tempo você esteja na cabeça de um desses núcleos", dirá o policial, que receberá um sorriso e "eu aceito" da filha de Neidinha (Elina de Souza).

adblock ativo