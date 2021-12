Em falso paredão, Mahmoud é eliminado e Gleice segue escondida

A noite desta terça-feira, 6, no Big Brother Brasil 2018 (BBB18), da Rede Globo, foi marcada por fortes emoções. Em um falso paredão triplo, disputado por Paula, Gleice e Mahmoud, o sexólogo foi o mais votado pelo público e deixou a casa. Já Gleice foi eliminada de "mentirinha". Isso porque, ela segue escondida no reality, em um "quartinho" no outro andar da casa.

Durante o programa, Leifert chegou até a simular uma eliminação, pedindo que a platéia gritasse o nome de Gleice. Enquanto isso, a suposta eliminada estava sendo encaminhada para o quarto escondido.

Ao chegar no local e ver que não tinha saído da casa, a acreana entrou em desespero e começou a chorar e comemorar. "Gleici, pelo amor de Deus, faz silêncio! Eles não podem saber que você está aí!", avisou Leifert.

Após acalmar a sister, ele explicou as regras do paredão "vai e volta": "Você ficará ai até sexta, tem alguns objetos para você se distrair. Na sexta você volta para a casa imune e indica alguém para o paredão", explicou. Em seguida, Leifert voltou para o telão principal da casa e anunciou que o verdadeiro eliminado foi Mahmoud, com 57% dos votos.

Redes Sociais

A reação de Gleice ao saber que não foi eliminada foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Diversos internautas criaram memes e fizeram piadas com a acreana.

QUANDO EU CONSEGUIR UM EMPREGO MINHA REAÇÃO VAI SER IGUAL A DA GLEICE pic.twitter.com/6VhwMdLNeo — juaum do acordeon (@espeertoh) 7 de março de 2018

regra 1: nao faça barulho gleice: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/WYuvBfE9Su — Malaquias Sincero (@malaquiasincero) 7 de março de 2018

quando alguma coisa da certo na minha vida eu fico que nem a gleice pic.twitter.com/L9XKihC3ts — Gabriel (@gabrieudesouza) 7 de março de 2018

