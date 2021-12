Em entrevista, Glória Perez critica a Record após reportagem

Glória Perez não poupou críticas à TV Record em entrevista ao jornal 'Diário de S. Paulo', concedida nesta quinta-feira, 20. A autora da novela Salve Jorge falou que está revoltada com o espaço dado pela emissora paulista a Guilherme de Pádua, assassino confesso de sua filha, a atriz Daniella Perez, no ano de 1992.

Questionada sobre o que achou da entrevista da emissora com o ator, Glória Perez foi clara: "Existe mesmo muita afinidade entre uma emissora que por audiência faz 'louvor' a um assassinato covarde e cruel, propõe a idolatria de um psicopata que, por vingança, por achar que estava sendo prejudicado numa novela, emboscou minha filha, a apunhalou 18 vezes, atirou seu corpo num matagal e foi na mesma noite prestar condolências à nossa família! Eles se entendem. Eles se merecem. Farinhas do mesmo saco", disse Glória. E completou: ""A Record está mesmo desesperada com Salve Jorge! Calhordas!".

A autora ainda afirmou manter uma relação de amizade com Raul Gazolla, marido de sua filha à época do crime: "Somos muito próximos. Raul sempre fará parte de nossa família". Gazolla, hoje contratado da Record, também estaria revoltado com a emissora. Na noite da entrevista, em seu Twitter pessoal, o ator repercutiu diversas mensagens de repúdio à Pádua e, principalmente, à própria Record.

Blog - A autora criou um blog para organizar as provas contra o assassino confesso de Daniella Perez. O blog entitulado "Daniella Perez - Arquivos de um Processo" detalha informações sobre o júri, apresenta crônicas e reúne um acervo de notícias contra Guilherme de Pádua e a ex-mulher, Paula Thomaz, cúmplice no crime.

Entenda o caso - Aos 22 anos, Daniella foi assassinada com 18 golpes de tesoura. A moça interpretava a personagem Yasmin, na novela escrita pela própria Glória, De Corpo e Alma, da Globo. Os autores do crime foram seu companheiro de cena, o ator Guilherme de Pádua, e sua mulher na época, Paula Thomaz. Daniella era casada com o ator Raul Gazolla.

