Eliminados do BBB falam sobre paredão e rumores de sexo no programa

Os brothers Antônio e Mayla, eliminados do BBB 17 no último domingo, 29, já fizeram suas escolhas para o paredão desta terça-feira, 31. Para eles, Gabriela Flor é quem deve permanecer na disputa, e Marcos ser eliminado.

Espero que ela fique para que ela [Gabriela Flor] entre de verdade no jogo. Parecia que ela não estava no ‘BBB’ e sim no mundo da lua Espero que ela fique para que ela [Gabriela Flor] entre de verdade no jogo. Parecia que ela não estava no ‘BBB’ e sim no mundo da lua

Em entrevista ao site Ego, Antônio contou o motivo de sua escolha: "Ao meu ver quem deve sair é o Marcos. Ele não é uma pessoa ruim, tem várias qualidades, mas no quesito respeito ele falhou. A casa até simpatiza com ele, mas as suas piadinhas de duplo sentido são muito irritantes. Ele se acha um Don Juan".

Antônio aproveitou e falou também sobre o caso que teve com Mayara, e disse não ter se arrependido. Sobre os rumores de que ele e a sister teriam feito sexo durante o programa, ele disse que "não rolou". Para Antônio, seria uma falta de respeito com a sua família e com o telespectador. "Não faria sexo nem sóbrio e nem bêbado. Tenho certeza de que não faria", concluiu ele.

A casa até simpatiza com ele [Marcos], mas as suas piadinhas de duplo sentido são muito irritantes. Ele se acha um Don Juan A casa até simpatiza com ele [Marcos], mas as suas piadinhas de duplo sentido são muito irritantes. Ele se acha um Don Juan

Durante a entrevista, Mayla também explicou o motivo da sua preferência pela permanência de Gabriela Flor no programa. Ela disse que Marcos olhava com "cara de tarado" para as outras integrantes da casa. "Ele não foi machista comigo, mas o olhar dele para as meninas era muito ruim. Às vezes a gente estava se trocando e ele ficava olhando, meio com cara de tarado. Isso me incomodava muito", contou ela.

Ela ainda disse que Gabriela pareceu ser gente boa, e ainda não parecia estar no programa. "Espero que ela fique para que ela entre de verdade no jogo. Parecia que ela não estava no ‘BBB’ e sim no mundo da lua", completou ela.

adblock ativo