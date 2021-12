Eliminado do "BBB15", Fernando diz que ficará com Amanda

Na disputa do Paredão com Amanda na noite de domingo, 5, o produtor cultural Fernando foi eliminado com 78% dos votos e está fora da final do "Big Brother Brasil 15". Após a decisão do público, o ex-BBB seguiu para a coletiva de imprensa, realizada no Projac - Centro de produção da rede Globo, no Rio de Janeiro, onde informou que o motivo de ganhar a rejeição do público pode ter sido por causa do triângulo amoroso entre ele, Amanda e Aline.

Fernando ainda não sabe com que deve manter o relacionamento amoroso. Ele afirmou que vai procurar a ex-BBB Aline para conversar, mas que deve ficar mesmo é com a finalista. "Ela é bem divertida e me deu um certo carinho que me fez perceber o quanto gostava de mim, disse em entrevista ao programa "Mais Você" (Globo), de Ana Maria Braga, na manhã desta segunda-feira, 6.

