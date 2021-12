Eliminada, Talita fala sobre críticas por ter feito sexo

Talita foi a sexta participante a deixar a casa do "Big Brother Brasil 15" (Globo), na noite de terça-feira, 3, após receber 60% dos votos do público. Ao deixar o confinamento, a sister falou com os jornalistas sobre as críticas que recebeu fora da casa.

Sobre fazer sexo com Rafael no reality, Talita disse não entender a polêmica. "Se alguém disser que pegou mal é hipocrisia. Todo mundo faz sexo. Eu estava curtindo, me divertindo, não tinha como pegar mal", disse.

A morena ainda descarta a possibilidade de ter ficado grávida. "Tudo isso não passou de "pilha" das sisters. A Angélica que colocou isso na minha cabeça, mas eu fiz as contas e vi que não estava", disse Talita.

A aeromoça reconheceu também que errou não ter usado camisinha em algumas das vezes em que foi com o brother para debaixo do edredom: "Eu nunca tomei anticoncepcional na minha vida porque aqui fora nunca fiz sexo sem camisinha. Em algumas festas, lá dentro, eu acabei perdendo a noção e me culpei por isso. Rafael não foi omisso. A gente estava um ao lado do outro".

No bate-papo, Talita ainda falou sobre sua relação com Mariza e a atuação de Cézar no programa. "A Mariza sempre tinha alguma coisa na ponta da língua para falar. Para mim, ela era pirada. O meu comportamento era uma reação às atitudes dela na casa. Chegamos a conversar e a nossa relação até melhorou", disse a sister, ainda sem saber se as brigas que ela teve com Mariza contribuíram para a sua eliminação.

A presença de Cézar na casa também era um incomodo para Talita. "Ele é um cara chato para caramba! Como ele não sai?", questionou. "Ele fala muito, sempre vem com discurso, é um político. Deveria se candidatar a um cargo público".

Fora da casa, Talita revelou que torce para Rafael ou Tamires ganharem o prêmio de R$ 1,5 milhão.

adblock ativo