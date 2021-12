Eliminada do BBB, Carla Diaz revela arrependimento após se ajoelhar para Arthur

Grande eliminada do Big Brother Brasil (BBB) na noite desta terça-feira, 23, a atriz Carla Diaz, de 30 anos, mostrou arrependimento após rever uma das cenas mais marcantes desta edição do reality show.

No Bate-Pato-BBB, com a apresentadora Ana Clara, a ex-sister reviu o momento em que ela se ajoelhou para o instrutor de Crossfit, Arthur Picoli, após voltar do paredão falso. Depois de ler a mensagem de um internauta, a artista brincou com a situação. "Eu achei que estava arrasando, falando 'Arthur Picoli de Conduru'. Eu fiz, desculpa", pediu.

Integrante do grupo VIP, Diaz deixou a casa mais vigiada do país com 44, 96% dos votos, 0,51% a mais que o cantor sertanejo Rodolffo, que ficou no programa com 44,45%.

