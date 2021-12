Eliminada do BBB 14, Aline diz que torce por Diego

Aline foi eliminada do Big Brother Brasil 14 com 80% dos votos, na noite desta terça-feira, 12. Na berlinda com Marcelo, a sister deixou o programa com maior percentual de rejeição da edição.

Aline saiu da casa do BBB 14 ao lado da mãe, Dona Ledi, que diferente da filha, conquistou o público e as mães e tias que também entraram para o confinamento.

Ao conversar com Bial, Aline desabafou: "Saio de cabeça erguida e com o coração leve".

Ao ser questionada para quem vai a sua torcida, Aline surpreendeu ao dizer que torce para Diego levar o prêmio máximo e sair milionário do confinamento.

Aline ainda disse que Angela está jogando e que Valter é um fraco.

adblock ativo