Eliminada com 55,45% dos votos, Mara grita 'Fora Temer' no BBB18

A edição do Big Brother Brasil 2018 (TV Globo) desta terça-feira, 30, deu o que falar. Mas se engana quem pensa que foi por causa do resultado do paredão. O que chamou a atenção mesmo dos telespectadores foi a declaração da cientista política, Mara, eliminada com 55,45% dos votos, que disparou um "Fora Temer" durante a exibição do programa ao vivo.

O grito da mineira aconteceu durante entrevista com Tiago Leifert, fora da casa. Após o desabafo dela, o apresentador alfinetou: "Você tem bastante notícia para olhar...", finalizou ele, que logo foi surpreendido pela resposta da eliminada: "É mesmo? Ele renunciou?", rebateu.

A atitude de Mara foi o suficiente para que o assunto se tornasse um dos mais comentados entre os internautas no Twitter, chegando a ocupar o segundo lugar do Trending Topics.

"Mandou um FORA TEMER em rede nacional. Essa Mara merece nosso respeito [sic]", escreveu um seguidor. "Gritar FORA TEMER na Globo é muito épico. Mara Rainha Injustiçada [sic]", comentou outro.

Mandou um FORA TEMER em rede nacional. Essa Mara merece nosso respeito! #BBB18 pic.twitter.com/5o7XIu67kJ — Antônio (@antonioemls) 31 de janeiro de 2018

Vcs tiraram a mulher que gritou fora Temer em rede nacional pra defender a chata da Ana Paula. Medo dessas eleições em outubro #BBB18 — Fc Ana Clara (@FcAnaClaraBBB18) 31 de janeiro de 2018

