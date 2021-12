Eliminação contraditória no 'Masterchef' provoca a ira de internautas

A quinta eliminação do reality show MasterChef, da Band, não agradou os internautas, que seguem em protesto nas redes sociais pela decisão de Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella de eliminar a engenheira química Gabriella Palinkas no episódio dessa terça-feira, 3.

Na prova eliminatória, os aspirantes a chefs tiveram que preparar macarons, doce da cozinha francesa de complexa execução. De acordo com as regras impostas pelos jurados, eles precisariam ter três cores e três sabores diferentes. E Gabriella foi eliminada por ter apresentado todos os doces com a mesma coloração nas massas.

Descumprir uma das regras das provas do Masterchef é passaporte automático para a berlinda. E assim aconteceu com a engenheira, que ficou entre as duas piores da prova.

Quem também não se deu nada bem na prova foi a estudante Gleice Simão, que apresentou doces "incomíveis, horríveis, uma vergonha", segundo a avaliação de Erick Jacquin. Gabriella, no entanto, teve seus doces bem avaliados no quesito sabor, mas mesmo assim acabou eliminada, enquanto Gleice continua no jogo.

O resultado gerou revolta dos internautas, que não entenderam a decisão dos jurados. Afinal, de um lado havia bons macarons, porém todos na mesma coloração, e do outro estavam doces de cores diferentes, mas impossíveis de serem comidos. O objetivo do programa, segundo consta, é revelar bons cozinheiros, mas a pior desta prova acabou salva.

Os internautas acusam os jurados de proteger Gleice. De origem humilde, o programa apelou para o emocional ao citar por diversas vezes sua condição. Além disso, ela perdeu um irmão no decorrer das gravações do reality e o fato foi mencionado e ilustrado com lágrimas da candidata e dos jurados.

Outra situação mencionada nas redes sociais foi a prova de eliminação que resultou na saída do publicitário Victor Castelo. Na ocasião, os candidatos precisavam apresentar um bolo de três andares. O empresário Leonardo Young entregou um bolo com dois andares e foi mantido no programa. Victor saiu porque sua receita não tinha ficado boa, na opinião dos jurados.

