Elieser é eliminado do BBB 13 e torce por André

Com 46% dos votos do público, o paranaense Elieser foi eliminado do Big Brother Brasil 13 na noite desta terça-feira, 26. "Quem é valente para sorrir agora. Sorrir com os olhos, Elieser? Sem ser amarelo, Marcello? Destravando as mandíbulas, Nasser? Só um de vocês vai ter a chance de escrever o próximo capítulo. Pra você é hora de fechar o segundo volume. É o fim, Elieser", disse Pedro Bial no tradicional discurso de eliminação.

Kamilla, que estava tendo um romance com o brother, ficou desolada com a saída de Elieser. ""Volta Eli! Volta Eli! Ó meu Deus! Eu nunca pensei que fosse sentir tanta falta de ti", gritava sob a chuva que caiu no Rio de Janeiro. Já os que se safaram, Nasser e Marcello, preferiram brindar a vitória e a chance de continuar brigando pelo R$ 1,5 milhão.

Pós-BBB - Na entrevista, após sair do programa, Elieser disse que torce por André e Natália. "Mas tudo pode mudar em dez minutos. Posso estar aqui agora e já haver alguém lá na casa falando mal de mim", completou. O ex-BBB planeja ser apresentador. "Estou até fazendo curso de teatro, mas é principalmente para melhorar a dicção. Só que eu tenho levado o teatro a sério para ser apresentador, já que é preciso lutar contra o preconceito que rola com ex-BBB's", finalizou.

