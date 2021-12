'Eliana' vence 'Hora do Faro' na audiência por quatro pontos

No último domingo, 21, o programa Eliana, do SBT, registrou bons índices de audiência e venceu o Hora do Faro, da Record. A atração do SBT ainda conquistou a vice-liderança no ranking geral de audiência. Desde 20 de setembro de 2009, Eliana não conquistava uma audiência tão alta.

Das 15h19 às 19h18, na média geral, Eliana marcou 12,3 pontos de média (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande São Paulo), 19% de share e 17 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a Record, emissora terceira colocada, marcou 8,1 pontos.

Já no horário em que foi simultaneamente ao ar com o Hora do Faro, das 15h49 às 18h19, o programa de auditório do SBT registrou 12 pontos de média contra 8,4 do concorrente.

No horário em que confrontou diretamente com a final olímpica de vôlei masculino, das 15h19 às 15h48, a atração do SBT marcou 9,3 pontos de média contra 4,9 da Record.

