Elenco de "Os Dez Mandamentos" grava cenas inicias no Chile

Tem se tornado cada vez mais comum gravar cenas no exterior para estampar os primeiros capítulos de uma novela. Além de embelezar chamadas com sequências paradisíacas, essa é uma estratégia que sempre traz mídia a um lançamento. Mas o diretor Alexandre Avancini teve outra razão para escolher o Chile como um dos pontos de partida de Os Dez Mandamentos, próxima novela da Record.

"Nosso maior desafio era encontrar um rio que se assemelhasse ao Nilo, no Egito, com características de deserto, e alguma vegetação", explica ele. Avancini elegeu o Rio Loa, no deserto do Atacama, para desempenhar esta função.

O rio Nilo tem um peso importante na trama desde os primeiros capítulos. É lá que Joquebede (Samara Felippo) coloca seu filho, o hebreu Moisés, dentro de um cesto, para protegê-lo das mãos dos egípcios.

A partir daí, o menino é criado como filho pelo faraó Seti, papel de Zécarlos Machado, mas sua vida muda quando é chamado por Deus para libertar seu povo.

Essa missão faz com que ele precise enfrentar seu irmão de criação, Ramsés, interpretado por Sérgio Marone.

"O Ramsés vira o faraó lá pelo capítulo 60, com a morte do pai. Esse é meu primeiro trabalho na Record e estou ansioso para ver no ar. É uma cultura totalmente diferente da nossa", vibra Marone.

Moisés

Guilherme Winter, escalado para encarnar o profeta Moisés, foi um dos que mais rodou cenas no Chile. O ator admite que, apesar de muito empolgado com o trabalho, sentiu receio assim que começaram as conversas para que ficasse com o papel.

"É uma responsabilidade enorme porque sua trajetória é conhecida no mundo todo. Mas é claro que fiquei bem feliz quando rolou. Acho que vai ser um grande sucesso", valoriza Winter, que terá algumas sequências marcantes na produção. Como as relacionadas à tábua com os mandamentos e à abertura do Mar Vermelho.

As sequências gravadas no exterior contam ainda com outros lugares da região. Como o vilarejo São Pedro do Atacama, local bastante visitado por turistas de todos os lugares do mundo.

Além da equipe brasileira, profissionais de cenografia e de arte locais ajudaram na montagem dos cenários. Para transformar o rio Loa em uma representação mais realista do Nilo, cerca de 1000 metros quadrados de totora e junco foram plantados no local.

"Tivemos mais de 200 pessoas trabalhando, sem contar figuração. Na primeira vez que gravamos no Chile, para José do Egito, não conhecíamos os chilenos, então levamos muitos técnicos brasileiros. Mas eles filmam vários comerciais americanos e são bons", explica o diretor.

Mel Lisboa, Camila Rodrigues, Victor Pecoraro, Kiko Pissolato, Larissa Maciel, Angelina Muniz e Maria Ceiça foram outros nomes do elenco que também gravaram cenas no Chile.

Os Dez Mandamentos tem estreia prevista para o dia 23 de março, na faixa das 20h30, e reforça os investimentos da emissora nas tramas bíblicas. Depois de apostar em algumas minisséries baseadas nas histórias do Livro Sagrado, agora a Record decidiu "esticar" esses projetos.

A meta é que o folhetim chegue a 165 capítulos, mas os números de audiência podem fazer com que ele permaneça por mais tempo no ar. E existe ainda o plano de manter dois horários diários de exibição da novela: o primeiro, com capítulos inéditos e, à meia-noite, com uma espécie de compacto das melhores cenas do dia.

adblock ativo