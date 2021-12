Elenco comenta penúltimo capítulo de "Verdades Secretas"

O penúltimo capítulo de "Verdades Secretas" não movimentou apenas o público. O próprio elenco usou as redes sociais para comentar as cenas da trama das 23h da Globo. Pelo Twitter, eles elogiaram uns aos outros, ficaram nervosos com o rumo dos personagens, agradeceram o carinho dos fãs e não esconderam a ansiedade para o fim da novela nesta sexta-feira, 25.

Confira os comentários de alguns integrantes do elenco:

Fiquei sabendo que estão querendo continuação de "Verdades Secretas, sou suspeito de dizer, mas APOIO . ;-) — Rodrigo Lombardi (@RoLombardiReal) 25 setembro 2015

Qual a programação de sexta a noite? #VerdadesSecretas! Impossível sair de casa. Último Capítulo! — Grazi Massafera (@eumassafera) 25 setembro 2015

Minha reação depois desse penúltimo capítulo. #VerdadesSecretas pic.twitter.com/5Hg9KxXP6H — Grazi Massafera (@eumassafera) 25 setembro 2015

Gostaram do capítulo? Eu amei. #VerdadesSecretas — Drica Moraes (@eudricamoraes) 25 setembro 2015

Boa tarde, amigos!! Todos recuperados do turbilhão de emoções do capítulo de ontem? #VerdadesSecretas — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 23 setembro 2015

Já pode respirar? #VerdadesSecretasMelhorNovela — Agatha Moreira (@agathaamoreiraa) 25 setembro 2015

Não vai ser fácil esperar até amanhã #VerdadesSecretas 🔫💥 — RainerCadete (@RainerCadete) 25 setembro 2015

DRICA MORAES. Salve a arte dessa mulher. Eu amo essa mulher! Minha inspiração! Somos tão pequenos pra você.. Vida longa! FODA! #verdadessecretas Uma foto publicada por Gabriel Leone (@leonegabriel) em Set 24, 2015 às 9:34 PDT

