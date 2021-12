Edu Guedes comemora 3.600 receitas apresentadas na TV

Com 20 anos de carreira na TV, sendo 15 deles só na Record, o chef Edu Guedes comemora a marca de quase 3.600 receitas feitas ao vivo no programa "Hoje em Dia" (Record). "Acredito que a fórmula do sucesso seja fazer o que o telespectador pede, oferecer pratos que ele consiga fazer em casa e que não sejam caros. Não cozinho pensando no que eu gosto."

Para ter uma ideia do que esse número significa, segundo o chef Gustavo Richard, com as receitas já feitas por Guedes na TV é possível que uma família tenha dois pratos novos em suas refeições diárias por quatro anos. Guedes conta que tem usado as redes sociais e feito enquetes em seu site para saber a preferência do público. "As pessoas pedem para fazer receitas tradicionais. A feijoada, por exemplo, é a receita mais pedida aonde quer que eu vá", diz o apresentador.



Para o chef do "Hoje em Dia", a grande realização de seu trabalho está em saber que suas dicas têm ajudado a melhorar a vida das telespectadoras. "Na comunidade de Paraisópolis ñzona sul de São Paulo], por exemplo, sei de uma mulher que ganha o sustento da família vendendo um bolo que aprendeu a fazer comigo pela TV. É aí que sei que meu trabalho foi bem realizado", analisa. "Além disso, nosso objetivo é reunir a família em volta da mesa, resgatar valores."

Hoje, com mais de dez milhões de livros de receitas vendidos, campanhas publicitárias e licenciamentos de sua marca com mais de 23 empresas, Guedes lembra o início da carreira, quando montou uma sorveteria.



"Eu acordava às 4h para ir ao Mercado Municipal comprar frutas e fazer sorvete. Ainda hoje, acordo cedo para estar no programa. Sou como todo trabalhador brasileiro", descreve ele.



Na semana passada, Guedes lançou seu 20º livro, o "Sabores do Mundo", com receitas dos 32 países que participam da Copa-2014. "Há dois pratos de cada país e quatro do Brasil. Mas adaptei as receitas internacionais e adicionei ingredientes nossos, que são fáceis de serem encontrados em um supermercado", diz o apresentador, que segue contratado pela Record por mais cinco anos.



"Continuo no programa todos os dias. Não encaro o "Hoje em Dia" como um trabalho. Só parece trabalho quando saio da emissora e tenho que ir para o escritório", diverte-se.

