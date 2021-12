Edson Celulari pensa que é um puma na série Animal

"Ele pensa ser um animal, mas não se transforma", avisa logo de cara o ator Edson Celulari, que faz um homem que tem uma rara doença psíquica em Animal, nova série do canal por assinatura GNT. A produção estreia no dia 6 de agosto, às 23 horas, trazendo suspense e aventura.



Em cena, o ator dá vida a um famoso biólogo, Gil, que volta depois de 50 anos à sua terra natal em busca da cura para seu distúrbio psicológico, que é uma herança genética de seu pai. Em crise, o personagem se comporta como um puma.



Todo o projeto foi rodado no período de três meses em um pequeno distrito que fica a quatro horas de viagem de carro de Porto Alegre (RS).



A escolha de Minas do Camaquã foi feita pelo autor e diretor da trama, Paulo Nascimento. "Comecei a escrever a partir dos lugares. Depois, fui escalando o elenco. É assim que sempre faço. A região tem características parecidas com a Patagônia, além de um desenho e um colorido que só existem lá", explica Paulo.



O protagonista sofre de teriantropia, uma doença que existe. O indivíduo pensa como um animal, tem os sentidos aguçados e surtos em que não se lembra do que fez. "Resolvi contar essa história depois que saí de uma reunião com Schroder (Carlos Henrique, diretor da Globo). Ele disse 'transgrida'. Quis me basear na ciência, porque tem fatos que são explicados e isso também me dá uma liberdade muito grande de criar ficcionalmente", conta o autor.



Paixão proibida



Na coletiva de imprensa para apresentar a série, Edson Celulari demonstrou estar superentrosado com Paulo Nascimento e toda a equipe de Animal. Gravar numa localidade distante por tanto tempo foi uma verdadeira imersão para ele. O veterano revela ainda que a tarefa foi árdua, mas que, em nenhum dia, acordou sem vontade de trabalhar.



"A gente passa a carreira atrás de bons personagens e esse é um desses momentos", confidencia.



Na série, ele vive uma paixão proibida com Mariana (Cristiana Oliveira). Os dois protagonizam cenas de sexo selvagem, afinal Gil é um "animal". No entanto, o roteiro dos 13 episódios vai desvendar pouco a pouco os mistérios da fictícia Monte Alegre.



A cidade foi povoada por duas famílias, e, ao longo dos anos, os descendentes foram casando entre si, o que vai explicar a grande quantidade de loucuras e anomalias dessa população.



O assassinato do pai de Gil fez com que sua mãe o levasse de lá ainda criança. Ele volta justamente para entender sua doença, que é degenerativa. "É um personagem que sofre muita pressão. Fico pensando o que ele vai fazer na segunda temporada, depois das aventuras que acontecem na primeira", comenta Celulari.



O seriado estreia com a segunda temporada já confirmada. As gravações estão previstas para maio do ano que vem.

