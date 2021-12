"Editores procuram o que é popular", diz Ewan Morrison

Literatura como espaço de discussão e de novas propostas. É assim que o escritor escocês Ewan Morrison, 45, percebe as possibilidades que cabem nas páginas de um livro. O autor esteve em Cachoeira, no Recôncavo baiano, para participar da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica).

Lá, debateu, com Sérgio Rodrigues sobre o não legado da literatura. Morrison é um dos autores britânicos mais festejados da atualidade, e seus trabalhos vão além da literatura: é também roteirista e já foi indicado três vezes para o Bafta, prêmio máximo da TV e do cinema britânico.

Na literatura, Ewan escreveu a trilogia Swung, Distance e Menage, que explora as inúmeras possibilidades para os relacionamentos amorosos. Ao todo, sua obra contém quatro romances e dois livros de contos, todos ainda sem previsão de lançamento no Brasil. Nesta entrevista, Morrison fala sobre os rumos atuais da literatura e defende uma proposta polêmica: um maior controle sobre a internet como forma de garantir livros melhores para o público.

Esta é sua primeira vez no Brasil. Que impressões você tem sobre a relação do público brasileiro com a literatura?

Sim, a literatura parece bem forte aqui - vejo as pessoas andando nas ruas com livros nas mãos. Em Londres, na Inglaterra, é horrível, todos leem e-books, saem nas ruas com seus leitores digitais. Essa realidade do e-book é complicada, porque ela muda toda a estrutura de publicação. Os preços são mais baixos, tanto para comprar quanto para publicar. Papel é caro. Além disso, tem a cultura americana, que é a dominante no mundo inteiro, porque nossos mercados estão abertos demais para eles. Eles incentivam não a produção, mas a cópia da cópia da cópia...

Você pode citar alguns exemplos?

Essas séries sobre zumbis, por exemplo, como Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, com zumbis. Ou as variações de Cinquenta Tons de Cinza, de E. L. James. Depois de Crepúsculo, por exemplo, os livros tinham de ter vampiros para fazer sucesso...são os mashups na literatura, uma espécie de colagem de ideias de outros livros. Isso vai ser o futuro da publicação: vamos refazer coisas.

Há alguma alternativa, alguma possibilidade de resistência nesse cenário?

Sim, há. Penso que escritores sérios que fazem levantes e reclamam demais são tidos como elitistas. Precisamos ser mais inteligentes que isso, fazer uma operação secreta: tentar pressionar os governos para que eles controlem a internet, porque essa liberdade está danificando a indústria cultural.

O que você propõe é uma regulamentação maior da internet?

Isto. Esses conflitos já estão acontecendo: os autores se autopublicam na Amazon.com e por vezes o conteúdo é de pedofilia, tráfico de drogas e outros crimes. Tudo isso acontece sem regulamentação, e o que não é correto é que se ganhe dinheiro com este tipo de conteúdo. Se as empresas fossem responsabilizadas pelo conteúdo que elas exibem na internet, é verdade que muitos escândalos viriam à tona, porém, a qualidade do conteúdo melhoraria muito. É preciso abandonar a ideia de que a internet precisa ser completamente livre, isso é bobagem.

E o caso da China, que é mais rigorosa em relação à internet?

A China tem 500 editoras financiadas pelo governo. Essa ideia de livre mercado é uma manobra americana, e parece que nós esquecemos disso. A gente fala tanto em pluralismo, deixamos cada um pensar de seu jeito, só que há coisas que estão simplesmente erradas. Algumas pessoas simplesmente estão sofrendo lavagem cerebral, até sonham com as propagandas que veem na televisão. Quando o conteúdo for regulamentado, ele será mais caro, e consequentemente teremos menos e melhores escritores.

Então a internet funciona como um vilão para a expansão da literatura de qualidade?

Sim. Cinquenta Tons de Cinza nunca teria existido sem a internet, porque ela permite que os amadores publiquem na rede e testem o poder de seus textos com uma audiência também amadora. O problema da atualidade é que, em vez de os editores publicarem o que é bom, eles têm procurado cada vez mais o que é popular na internet, porque é dinheiro garantido. Para mim, é simples: se você escreve literatura séria, precisa lutar para que a internet seja séria também.

