Edith descobre que Félix é gay em Amor à Vida

O segredo de Félix (Mateus Solano) será descoberto nesta quarta-feira, 22, em Amor à Vida. Desconfiada que o marido está tendo um caso, Edith (Bárbara Paz) resolve segui-lo. O que ela não esperava era descobrir que ele é gay.

Depois de ver Félix mais empolgado que o de costume no computador pessoal, Edith começa a observar se o marido deixa escapar alguma informação. É quando Pilar (Susana Vieira) entra com Edith no quarto do filho, avisando que Ninho (Juliano Cazarré) chegou para conversar com a família sobre Paloma (Paolla Oliveira).

Félix sai atrás de Pilar e deixa o laptop aberto sobre a cama. Era a oportunidade que a mulher do vilão estava esperando. Edith vai direto ao computador e lê toda a conversa que ele estava tendo com a pessoa. Ela fica com a certeza de que ele a está traindo e descobre que ele marcou um encontro no shopping.

Já no shopping, Edith se esconde para não ser vista. É quando ela fica totalmente chocada por dar de cara com Félix sentado a uma mesa, em companhia não de uma mulher, mas de um rapaz jovem e bonito.



O ator que fará o amante de Félix é Lucas Malvacini, que ainda não teve o nome do personagem revelado. Lucas é conhecido pelo título de Mister Brasil e pelos ensaios como modelo para grifes internacionais.

