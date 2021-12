Edinho Engel participa do programa 'Chefs Brasileiros' do GNT

O chef Edinho Engel, do Restaurante Amado, em Salvador, será o próximo convidado a participar do "Chefs Brasileiros". O programa, que tem direção de Alberto Renault, vai ao ar em agosto pelo canal pago GNT.

Parte das gravações acontece no próprio restaurante Amado, que fica na avenida Contorno. Durante a exibição, será possível acompanhar o dia a dia do chef e depoimentos de personalidades fãs da gastronomia de Edinho, como Pico Garcez, fotógrafo e diretor de filmagem, e Mabel Velloso, educadora e autora do livro “O Sal é um Dom – Receitas de Dona Canô”.

Edinho Engel também gravou em uma feira de rua nas cidades de Santo Amaro, que fica no recôncavo baiano (a 80 quilômetros de Salvador), e em Alagoinhas (a 124 quilômetros da capital). O capítulo com a participação dele tem previsão de ir ao ar entre o final do mês de setembro e o início de outubro.

adblock ativo