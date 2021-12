É de Casa tem jornalismo, entretenimento e serviço

A Globo vai mudar seu público-alvo nas manhãs de sábado. Pelo menos na faixa que vai das 9h às 12h, atualmente ocupada por desenhos e pelo TV Globinho. Depois de algumas pesquisas para entender o que os telespectadores querem ver, a emissora aproveitou a estratégia de produzir formatos originais - que possam, inclusive, serem oferecidos para redes do exterior - e chegou ao É De Casa, uma espécie de revista eletrônica semanal disposta a abordar qualquer assunto que seja relevante e de interesse para qualquer faixa etária ou gênero. A estreia está marcada para este sábado, 8, às 9h.

"Temos liberdade para falar sobre tudo. Desde os temas mais óbvios, como cozinha, arrumação da casa e problemas de uma residência, até situações que envolvam as pessoas que vivem dentro dela, como relacionamentos, hábitos e costumes", explica a diretora Vivi De Marco.

Para atrair a atenção das famílias, o cenário é uma casa construída dentro do Projac, complexo de estúdios da emissora em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mesma variedade prometida nas pautas é vista na seleção dos apresentadores. Ana Furtado, André Marques, Cissa Guimarães, Patrícia Poeta, Tiago Leifert e Zeca Camargo se revezam, quatro por semanas, no comando. Assim, além de garantir tempo suficiente para que cada um se destaque nas três horas de duração do É De Casa, eles podem se contentar com, pelo menos, um final de semana de folga por mês. Isso porque o programa será exibido sempre ao vivo.

"Fazer ao vivo é o que mais me instiga nesse projeto. São três horas no ar, em tempo real, uma responsabilidade que acaba motivando a equipe inteira", valoriza Zeca Camargo, que pretende mostrar, entre outras coisas, seus dotes culinários na cozinha da casa cenográfica.

O espaço conta com uma grande sala, cozinha, quarto, banheiro, escritório, garagem e até quintal, com direito a uma quadra poliesportiva. A área externa ainda tem lago, jardim e uma horta com espécies de plantas e de árvores tipicamente usadas no paisagismo brasileiro, como Espada de São Jorge e pés de jabuticaba, laranja e limão. Tudo é de verdade e poderá ser usado nos assuntos abordados.

"Se estivermos mostrando uma receita de algum prato bacana, ele vai ser preparado e ficará pronto durante o tempo em que estivermos no ar. Não vai ter aquela coisa de explicar como se faz e ter um pronto para experimentar. Se der errado, paciência, porque isso pode acontecer em qualquer casa", garante André Marques, que não hesita na hora de responder que parte da residência mais lhe agrada.

"Sempre quis ter aquela garagem cheia de ferramentas para fazer trabalhos manuais. O problema é que a gente, aos poucos, acaba colocando tudo que não tem onde guardar e vira um grande depósito", diz.

A ideia é que todos possam falar sobre tudo. Mas é claro que cada um vai se empenhar nos assuntos com os quais mais se identificam. E alguns deles podem surpreender os telespectadores. Patrícia Poeta pretende trabalhar em cima de matérias e entrevistas voltadas para as relações humanas, comportamentais. Algo que até já buscava quando apresentava o Fantástico.

Cissa dá a entender que, exceto no que diz respeito à tecnologia, pode dar pitaco em diversos bate-papos - ela, inclusive, é a única do grupo com filhos adultos. André Marques deve falar sobre saúde e, na cozinha, quer lidar mais com carnes. Zeca também pilotará o fogão, quer voltar a dividir suas viagens com o público e, dessa vez - até pela rotina mais intensa de apresentação - explorar melhor o Brasil.

Tiago já sonha com os games eletrônicos e todos os gadgets que espera discutir no ar. Além do esporte, é claro. "Em breve, teremos a Fórmula 1. Receberemos o horário algumas vezes dos treinos. Certamente comentaremos sobre isso", avisa. Ana Furtado não vê a hora de relembrar seus tempos à frente do extinto Test Drive, programa que manteve entre 2000 e 2001 no SporTV, para inventar diversas pautas do universo automotivo. "Mas também estarei envolvida com questões ligadas à editoria de Moda, Saúde e outras relacionadas ao universofeminino", adianta.

As matérias externas serão feitas com câmera na mão, cada um se filmando com uma GoPro. As chamadas já mostram um pouco esse clima. Reportagens em feiras livres, atividades esportivas e viagens estão entre as programadas.

